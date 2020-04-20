"غوغل" تطلق ميزة جديدة بهدف مكافحة تفشي كورونا... صورة

وأوضحت الشركة أن الميزة الجديدة تتمثل في التذكير بغسل اليدين كل ثلاث ساعات.

ويوفر التطبيق مؤقتا لمدة 40 ثانية للتذكير بغسل اليدين جيدا، كما يمكن للمستخدم إلغاء تنشيط التذكير.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

Google has rolled out an update for the Clock app on Wear OS to add a handwashing timer to it.https://t.co/Pgwa9lYT5G pic.twitter.com/Jt1Ka1Brma — AlternativeTo (@AlternativeTo) April 17, 2020

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

وتجاوزت عالميا عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، المليونين و345 إصابة، ونحو 162 ألف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 605 آلاف.