رمضان 2020... منتج مسلسل خالد النبوي يكشف حقائق بعد تلميح الأخير للاعتزال

كشفت الشركة المنتجة لأحدث مسلسلات الفنان المصري خالد النبوي، أمس الأحد، عددا من الحقائق ردا على البيان الذي أصدره النبوي الجمعة، وألمح فيه إلى اعتزال الفن، احتجاجا منه على تصميم الدعاية للمسلسل، والتي لا تتناسب مع مكانته الفنية بحسب رأيه.

وانتشر في شوارع العاصمة المصرية القاهرة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي "بوستر" لمسلسل "لما كنا صغيرين"، والذي يظهر فيه خالد النبوي وهو يقف إلى جانب الفنان محمود حميدة خلف الممثلة الشابة، ريهام حجاج، الأمر الذي أثار استياء النبوي بشدة.

وكشف المنتج أحمد عبد العاطي رئيس شركة "آرت ميكرز" المنتجة للمسلسل في بيان لها أن خالد النبوي تقاضى أعلى أجر في رمضان، وأنه يدرك جيدا أن المسلسل من بطولة ريهام حجاج.

وجاء نص البيان: "تعاقد الفنان خالد النبوي مع شركة art makers على مسلسل "لما كنا صغيرين" بتاريخ 28/1/2020 وكان هذا التعاقد هو آخر تعاقد في المسلسل الذي يتم تحضيره منذ أوائل عام 2019، وهو يعلم تماما بأن المشروع هو مشروع النجمة ريهام حجاج، وبناء على ذلك تقاضى الأجر الأعلى في رمضان وأن شركة art makers قد وفت بجميع تعاقداتها المادية مع النجم الكبير خالد النبوي التي اتفق عليها وقد تسلم النجم الكبير 75% من مستحقاته وتم إخطار السيد النقيب بهذا".

وتابع: "ونظرا لاحترام شركة art makers لتعاقداتها، فالشركة ملتزمة بجميع بنود العقد المبرم مع الفنان الكبير خالد النبوي وأن تتر الملسل سيعكس القيمة الفنية الكبيرة للنجم محمود حميدة والنجم الكبير خالد النبوي".

ومسلسل "لما كنا صغيرين" من بطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وريهام حجاج، وتأليف أيمن سلامة وإخراج محمد علي، وسيتم عرضه على فضائيات "دي إم سي" و"الحياة" المصرية.