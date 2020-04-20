الشرطة الفنلندية تدعم المواطنين معنويا بالغناء... فيديو

قام قسم الشرطة في منطقة أولو الفنلندية بتحميل مقطع فيديو للنسخة الفنلندية من أغنية الخمسينيات السوفيتية "أحبك أيتها الحياة".

هكذا قرر الضباط المسؤولون عن تطبيق القانون دعم معنويات المواطنين خلال فترة تفشي وباء فيروس كورونا.

كتبت إدارة شرطة أولو على الفيديو "تريد الشرطة أن يصمد الجميع في الحياة اليومية ونوصي بالبقاء في المنزل وتجنب الاتصال الوثيق".

اكتسبت أغنية "أحبك أيتها الحياة" شعبية في فنلندا في عام 1963، عندما قام باولو سالونين بترجمتها إلى الفنلندية وغناها كاوكاو كاخيوكي.