محمد رمضان: من الصعب جدا أن أجتمع مع عادل إمام في عمل فني... فيديو

قال الفنان، محمد رمضان، إنه من الصعب جدا أن يجتمع مع الفنان عادل إمام في عمل فني واحد، مؤكدا أن العائق الوحيد لتحقيق هذا الأمر هو أجرهما العالي.

وأوضح في لقاء مع الصحفي، ربيع هنيدي، أنه الأعلى أجرا بين زملائه، لذلك فمن الصعب إنتاجيا جدا أن يجمعه عمل فني مع عادل إمام، وذلك لأن أجرهما سيكون كبيرا لأي منتج فني.

وأردف: "لن يتمكن منتج العمل وقتها من دفع أجور باقي العاملين مثل المخرج، وسيصل به الحال إلى أنه لن يجد ثمنا لطعامه".

وأكد محمد رمضان على حبه وتقديره للفنان عادل إمام، كاشفا أنه سبق وأن أخبر نجله الممثل محمد إمام أنه مستعد للظهور كضيف شرف في أي عمل فني من بطولته، إلا أنه لم يتلق ردا حتى الآن، مضيفا أنه سيكون شرفا له الظهور في عمل من بطولة عادل إمام.

وفسر محمد رمضان، في اللقاء، سبب كونه صاحب الأجر الأعلى في الوطن العربي،بأنه دائما ما يكون مسلسله التلفزيوني لشهر رمضان الأغلى سعرا عند شراء القنوات التلفزيونية له.

يشار إلى أن عادل إمام ومحمد رمضان تصدرا قائمة الأجور العالية في دراما رمضان 2020، وذلك بحصول إمام على 40 مليون جنيه عن مسلسله "فلانتينو" وتقاضي رمضان 18 مليون جنيه عن مسلسل "البرنس".

ومسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته الفنانة اللبنانية نور وروجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز وعبد العزيز مخيون.

بينما يشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي ‏وسليمان عيد، وحمدي الميرغني وهو تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام‎.‎