محمد رمضان: من الصعب جدا أن أجتمع مع عادل إمام في عمل فني... فيديو

وأوضح في لقاء مع الصحفي، ربيع هنيدي، أنه الأعلى أجرا بين زملائه، لذلك فمن الصعب إنتاجيا جدا أن يجمعه عمل فني مع عادل إمام، وذلك لأن أجرهما سيكون كبيرا لأي منتج فني.
وأردف: "لن يتمكن منتج العمل وقتها من دفع أجور باقي العاملين مثل المخرج، وسيصل به الحال إلى أنه لن يجد ثمنا لطعامه".
وأكد محمد رمضان على حبه وتقديره للفنان عادل إمام، كاشفا أنه سبق وأن أخبر نجله الممثل محمد إمام أنه مستعد للظهور كضيف شرف في أي عمل فني من بطولته، إلا أنه لم يتلق ردا حتى الآن، مضيفا أنه سيكون شرفا له الظهور في عمل من بطولة عادل إمام.
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١- يكشف #أول_مرة عن مشروعه القادم المتعلق بالفنان الراحل #احمد_زكي، ٢- ويجيب عن #الزعيم #عادل_امام ٣- 👈ترقبوا الجزء 3 واعترافات🔥 🔥وجريئة من بطل مسلسل "النمس" في #رمضان #2020 ملاحظة: اشكر كل من قام من اهل الاعلام بالاشارة الى حسابي عند قيامهم بنقل تصريحات النجم #محمد_رمضان التي اعلنها في حواري معه في الجزء1 وأعتب على عدم مهنية البعض ومنها موقع مجلة “ #لها" وقلة اخرين سطو ع الحوار دون ذكر المصدر ✍️🤭 . #ربيع_هنيدي #مصر #cairo #egypt @mohamedramadanws
وفسر محمد رمضان، في اللقاء، سبب كونه صاحب الأجر الأعلى في الوطن العربي،بأنه دائما ما يكون مسلسله التلفزيوني لشهر رمضان الأغلى سعرا عند شراء القنوات التلفزيونية له.
يشار إلى أن عادل إمام ومحمد رمضان تصدرا قائمة الأجور العالية في دراما رمضان 2020، وذلك بحصول إمام على 40 مليون جنيه عن مسلسله "فلانتينو" وتقاضي رمضان 18 مليون جنيه عن مسلسل "البرنس".
ومسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، ويشارك في بطولته الفنانة اللبنانية نور وروجينا وأحمد زاهر ونجلاء بدر وإدوارد ودنيا عبد العزيز وعبد العزيز مخيون.
بينما يشارك في بطولة مسلسل "فلانتينو" داليا البحيري ودلال عبد العزيز وعمرو وهبة ورانيا محمود ياسين وبدرية طلبة وهدى المفتي وسليمان عيد، وحمدي الميرغني وهو تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامي إمام.
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