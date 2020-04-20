رمضان 2020... "أم هارون" مسلسل خليجي يحدث ضجة قبل عرضه ويلقى دفاعا من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

قوبل المسلسل الخليجي "أم هارون"، من بطولة الفنانة الكويتية، حياة الفهد، بعاصفة من الانتقادات الحادة، قبل عرضه مع أول أيام شهر رمضان 2020، وذلك لأن فكرته الرئيسية تدور حول تعايش الأديان بين اليهود والمسلمين والمسيحيين في الدول العربية.

ويتناول المسلسل قصة سيدة يهودية عاشت في منطقة الخليج خلال أربعينيات القرن الماضي، وهو من إخراج محمد جمال العدل، وتأليف علي ومحمد شمس، ويشارك في بطولته محمد العيدروسي وأحمد الجسمي وفخرية خميس وعبد المحسن النمر وفاطمة الصفي وفؤاد علي ومحمد العلوي وروان مهدي وآلاء الهندي ونواف نجم وفرح الصراف وإلهام علي وآلاء شاكر وماجد الجسمي وأمل محمد.

وكان المسلسل يحمل في البداية اسم "أم شاؤول"، بحسب مجلة "سيدتي".

اتهامات بالتطبيع

وطالب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بوقف عرض المسلسل، بعد اتهامهم له بالتطبيع مع إسرائيل.

#كويتيون_ضد_التطبيع يدعون لمقاطعة مسلسل "أم هارون" التطبيعي الذي تدور أحداثه حول اليهود الذين كانوا يعيشون في الكويت. pic.twitter.com/eCAj3TFO5n — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) April 19, 2020

يا أعضاء مجلس الأمة رجاء طالبوا بعدم عرض مسلسل أم هارون على شاشات تلفزيونات الكويت والتي تمثله حياة الفهد والذي سوف يعرض بشهر رمضان الكريم لان هذا المسلسل يقصد به التطبيع مع الصهاينة عن طريق الفن — Yacob Alomar (@YYAlomar) April 18, 2020

إشادة من أفيخاي أدرعي

وفي المقابل، دافع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن مسلسل "أم هارون"، عبر حسابه على "تويتر"، أمس الأحد، قائلا إن العمل لم يُعرض بعد ولكنه أثار ضجة إعلامية واسعة ولذلك أثار اهتمامه أيضا.

كما أشاد أدرعي بتصريحات بطلة المسلسل، حياة الفهد، عن أن اليهود كانوا موجودين في كل مكان، وأن الكويت فيها ديانات كثيرة.

لم يُعرض مسلسل #أم_هارون بعد ولكنه أثار ضجة إعلامية واسعة ولذلك أثار اهتمامي أيضًا. أعجبتني تصريحات الفنانة #حياة_الفهد: “اليهود كانوا موجودين بكل مكان، وهذا كتاب منزل من الله سبحانه وتعالى، ما نقدر ننكره، والكويت فيها ديانات كثيرة.״ pic.twitter.com/fG6gw354yw — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) April 19, 2020

حياة الفهد ترد على الاتهامات

أكدت حياة الفهد أن "مسلسل "أم هارون" مجازفة، معربة عن اندهاشها من انتقاد الناس وحكمهم على العمل قبل مشاهدته، مؤكدة أن "المسلسل لا يعتبر سياسيا بحتا، وإن كان فيه بعض الخطوط، ولا يتناول العدو الصهيوني وممارساته المرفوضة من الجميع"، بحسب صحيفة "الأنباء الكويتية".

وأضافت أن "أحداث المسلسل بالكامل تدور قبل عام 1948 بسنوات كثيرة، حيث كان اليهود في هذه الفترة متواجدين في جميع البلاد العربية في فلسطين ومصر والكويت واليمن والعراق ودول أخرى وكان توجد حالة من التعايش بينهم وبين شعوب هذه الدول، وكانت لديهم تجارة رائجة، والتاريخ شاهد على ذلك، ولا نستطيع ان ننكر تواجدهم، فهم أصحاب رسالة سماوية، ولهم كتابهم المقدس وهو "التوراة"، مثلهم مثل المسلمين والمسيحيين، فهل الذين اعترضوا على العمل قبل عرضه يعتقدون ان العالم لم يكن به يهود في هذه الفترة؟!".

وشددت حياة الفهد للصحيفة الكويتية على أن مسلسل "أم هارون" لا يتحدث بشكل عام عن مكان بعينه، ولم يذكر البلد الذي تدور حوله الأحداث".

أم جان

كما نفت حياة الفهد إن كانت شخصية "أم هارون" التي تلعبها في أحداث المسلسل مستوحاة من "أم جان" التي عملت لسنوات ممرضة في البحرين، وأوضحت أنها أخذت منها الشكل والمهنة فقط، لكن العمل لا يتناول سيرتها الذاتية.

ويعرض مسلسل "أم هارون" على قناة "إم بي سي".