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    الناطق باسم ​الجيش الإسرائيلي​، ​أفيخاي أدرعي

    رمضان 2020... "أم هارون" مسلسل خليجي يحدث ضجة قبل عرضه ويلقى دفاعا من المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي

    © Photo / Facebook Official / Avichay Adraee
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    قوبل المسلسل الخليجي "أم هارون"، من بطولة الفنانة الكويتية، حياة الفهد، بعاصفة من الانتقادات الحادة، قبل عرضه مع أول أيام شهر رمضان 2020، وذلك لأن فكرته الرئيسية تدور حول تعايش الأديان بين اليهود والمسلمين والمسيحيين في الدول العربية.

    ويتناول المسلسل قصة سيدة يهودية عاشت في منطقة الخليج خلال أربعينيات القرن الماضي، وهو من إخراج محمد جمال العدل، وتأليف علي ومحمد شمس، ويشارك في بطولته محمد العيدروسي وأحمد الجسمي وفخرية خميس وعبد المحسن النمر وفاطمة الصفي وفؤاد علي ومحمد العلوي وروان مهدي وآلاء الهندي ونواف نجم وفرح الصراف وإلهام علي وآلاء شاكر وماجد الجسمي وأمل محمد.

    وكان المسلسل يحمل في البداية اسم "أم شاؤول"، بحسب مجلة "سيدتي". 

    اتهامات بالتطبيع

    وطالب العديد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بوقف عرض المسلسل، بعد اتهامهم له بالتطبيع مع إسرائيل.

    إشادة من أفيخاي أدرعي

    وفي المقابل، دافع المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عن مسلسل "أم هارون"، عبر حسابه على "تويتر"، أمس الأحد، قائلا إن العمل لم يُعرض بعد ولكنه أثار ضجة إعلامية واسعة ولذلك أثار اهتمامه أيضا.

    كما أشاد أدرعي بتصريحات بطلة المسلسل، حياة الفهد، عن أن اليهود كانوا موجودين في كل مكان، وأن الكويت فيها ديانات كثيرة.

    حياة الفهد ترد على الاتهامات

    أكدت حياة الفهد أن "مسلسل "أم هارون" مجازفة، معربة عن اندهاشها من انتقاد الناس وحكمهم على العمل قبل مشاهدته، مؤكدة أن "المسلسل لا يعتبر سياسيا بحتا، وإن كان فيه بعض الخطوط، ولا يتناول العدو الصهيوني وممارساته المرفوضة من الجميع"، بحسب صحيفة "الأنباء الكويتية".

    وأضافت أن "أحداث المسلسل بالكامل تدور قبل عام 1948 بسنوات كثيرة، حيث كان اليهود في هذه الفترة متواجدين في جميع البلاد العربية في فلسطين ومصر والكويت واليمن والعراق ودول أخرى وكان توجد حالة من التعايش بينهم وبين شعوب هذه الدول، وكانت لديهم تجارة رائجة، والتاريخ شاهد على ذلك، ولا نستطيع ان ننكر تواجدهم، فهم أصحاب رسالة سماوية، ولهم كتابهم المقدس وهو "التوراة"، مثلهم مثل المسلمين والمسيحيين، فهل الذين اعترضوا على العمل قبل عرضه يعتقدون ان العالم لم يكن به يهود في هذه الفترة؟!".

    وشددت حياة الفهد للصحيفة الكويتية على أن مسلسل "أم هارون" لا يتحدث بشكل عام عن مكان بعينه، ولم يذكر البلد الذي تدور حوله الأحداث".

    أم جان

    كما نفت حياة الفهد إن كانت شخصية "أم هارون" التي تلعبها في أحداث المسلسل مستوحاة من "أم جان" التي عملت لسنوات ممرضة في البحرين، وأوضحت أنها أخذت منها الشكل والمهنة فقط، لكن العمل لا يتناول سيرتها الذاتية.

    ويعرض مسلسل "أم هارون" على قناة "إم بي سي".

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    منوعات, الجيش الإسرائيلي, أفيخاي أدرعي, مسلسلات, رمضان 2020
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