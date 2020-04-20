سفين دزيي يشارك تقليد عيد الفصح... فيديو

وفي مقطع فيديو نشره سفين دزيي على حسابه الرسمي عبر "تويتر" يظهر فيه وبيده بيضة حمراء مع البطريارك الذي كان يحمل بيده بيضة بيضاء.
ܥܝܕܐ ܕܩܝܡܬܐ ܬܒܹܐ ܡܒܘܪܟܐ ܥܠ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܐܲܪܬ̣ܘ̇ܕܘ̇ܟܣ ܕ ܟܪܕܣܬܐܢ ܘ ܟܘܠܝ ܡܫܝܚܝ̈ܐ ܕ ܥܠܡܵܐ.— Safeen Dizayee (@SafeenDizayee) April 20, 2020
ܛܠܒܢ ܡܢ ܐܠܬܐ ܚܵܐ ܥܝܕܐ ܒܣܝܡܐ ܘ ܡܠܝܐ ܡܢ ܚܹܝܠܐ ܘ ܚܘܠܡܢܐ ܬܐ ܟܘܠܝ ܓܠܡܐ#OrthodoxEaster pic.twitter.com/58UhkCo2a7
وبعد التقليد يقومان بالمصافحة والتقبيل والتهنئة المترافقة بالأماني.
يذكر أن عيد الفصح الشرقي والغربي مر هذا العام بكنائس خالية بسبب قوانين الحجر المفروشة لانتشار فيروس كورونا الجديد.
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