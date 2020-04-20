في أول إعلان... شاهد كيف يبدو هاتف "إل جي فيلفيت" الجديد

أزاحت شركة "إل جي" الكورية الجنوبية، الستار عن تصميم هاتفها الذكي الجديد "فيلفيت" المرتقب طرحه قريبا، وذلك في أول إعلان ترويجي له.

ويؤكد الإعلان صحة تقارير سابقة بأن الهاتف سيتم تشغيله بمعالج "سناب دراغون 765 5G".

كما يمنح الإعلان عرضا أفضل للشكل الذي سيبدو عليه في الحقيقة، إذ يضم مجموعة متتالية من الكاميرات الثلاثية في خلفه التي يطلق عليها "قطرة المطر"، ولن تكون بارزة مثل الموجودة في هواتف جديدة حاليا مثل "آيفون 11".

ويكشف الإعلان في لقطته النهائية عن بعض التفاصيل الرئيسية الأخرى للهاتف، وهي مقبس صوت 3.5 ملم في الجزء السفلي من الهاتف.

واختارت "إل جي" اسم "فيلفيت" لهاتفها الجديد بعدما اعتادت أن تمنح أسماء أبجدية رقمية لهواتفها، وذلك لأن "الأسماء الجديدة ستساعد المستهلك على التقاط جوهر الجهاز الأنسب لشخصيته أو شخصيتها"، بحسب موقع "ذا فيرج".

وفيما لم توفر "إل جي" تفاصيل عن هاتفها الجديد "فيلفيت"، مثل تاريخ طرحه في الأسواق أو السعر، فقد ذكرت بوابة الأخبار الكورية "نافر" في وقت سابق من الشهر الجاري أن هاتف الشركة الجديد سيتم إطلاقه في 15 مايو/ أيار المقبل.

وأضافت البوابة أن الهاتف الجديد يحتوي على معالج "سناب دراغون 765" متوسط ​​المدى من شركة "كوالكوم"، وسيكون مزودا بشبكة "الجيل الخامس"، أما سعره فسيصل إلى 660 دولارا أمريكيا، بحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.