تجنبا للتسمم... الطريقة الصحيحة لتناول سمك الرنجة في "شم النسيم"... فيديو

كشفت أستاذة في المعهد القومي للتغذية في مصر، اليوم الاثنين، عن نصائح بسيطة من الواجب اتباعها لتناول سمك الرنجة بطريقة آمنة خلال عيد "شم النسيم"، الذي يوافق اليوم الاثنين.

في البداية، نصحت خلال استضافتها في فضائية "سي بي سي إكسترا" المصرية، بضرورة وضع الرنجة في مياه ساخنة من أجل التخلص من درجة أملاحها العالية.

وبالنسبة لمرضى السكري، فأجازت لهم تناول سمك الرنجة، ولكن بأخذ شريحة صغيرة منها فقط، دون الإفراط في تناولها، إلى جانب إعداد سلطة الطحينة، وذلك لأنها تعمل على تقليل الملح المتواجد في الرنجة.

كما أشارت إلى وجود أطعمة بديلة للفسيخ والرنجة في يوم "شم النسيم" و أقل ضررا منها، مثل السلمون والأنشوجة.

أما بشأن أفضل الخضراوات والفواكه التي يجب تناولها في ذلك اليوم، فقالت إن الخس والكنتالوب والبطيخ مثاليين بسبب احتوائها على نسبة كبيرة من المياه، وكذلك الموز لأنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يحقق توازن مع الأملاح المتواجدة في الرنجة.

ويعتبر عيد "شم النسيم" في مصر من أقدم الأعياد الشعبية في التاريخ الإنساني، وتم الاحتفال به قديما في مصر الفرعونية وفي حضارة بلاد ما بين النهرين وفارس، كما كانت تحتفل به الشعوب الصينية والهندية وغيرها من البلدان الأخرى حول العالم، ويطلق عليه الآن عدة مسميات تختلف من بلد لآخر مثل النوروز عند الشرق والأيستر عند الغرب وشم النسيم في مصر.

ويتزامن يوم "شم النسيم"، مع سيل من الإعلانات في الصحف والمواقع الإخبارية، والمنتديات ومواقع التواصل الاجتماعي، جميعا تحمل أخبارا وتحذيرات من وزارة الصحة المصرية، من المخاطر التي يحملها "الفسيخ"، وهو السمك المملح، واحتمالات التسمم في هذا اليوم، بالإضافة إلى أخبار عديدة عن حملات في الأسواق، لضبط "أدوات الاحتفال" الفاسدة.