بالصور... أطقم ناسا تدير مسبارات الفضاء من المنزل

من المفهوم أن العمل عن بعد أسهل بالنسبة لبعض الموظفين من غيرهم، لكن ماذا يفعل الموظفون والمديرون عندما يكون أبرز أعضاء الفريق على كوكب آخر، على بعد ملايين الأميال؟
هذا هو التحدي الذي يواجه فريق العلماء والمهندسين في وكالة "ناسا"، والمسؤول عن مركبة "Curiosity" التي تستكشف حاليًا سطح المريخ، على بعد 140 مليون ميل تقريبًا من الأرض، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
الفريق الذي يعمل عادةً من مختبر الدفع النفاث التابع للوكالة في جنوب كاليفورنيا، يباشر مهامه عن بُعد منذ أن أصدر مسؤولو كاليفورنيا أمرًا "بالبقاء في المنزل" لجميع العمال غير الأساسيين للمساعدة في وقف انتشار الفيروس الشهر الماضي، وفقًا لما أكدته "ناسا" عبر موقعها.
Mars waits for no one.— NASA JPL (@NASAJPL) April 14, 2020
The entire @MarsCuriosity team has joined the rover in working remotely. And like many who now work from home, they’re faced with new challenges not necessarily on the Martian surface. Here’s how they’re making it work: https://t.co/QAJa5OTpa8 pic.twitter.com/GgnJG9fIAE
هذا أجبر الفريق على التكيف مع والضع الاستثنائي حيث يتعين عليهم إدارة عمل مئات الأشخاص الذين يحافظون على المسبار ويتحكموا به على بعد ملايين الأميال.
ويتضمن ذلك كتابة أكواد الكمبيوتر لبرمجة إجراءات المركبة، أثناء إجراء التجارب على المواد التي تجمعها مركبة "كيريوسيتي" في رحلاتها عبر الكوكب الأحمر.
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