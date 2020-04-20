بالصور... أطقم ناسا تدير مسبارات الفضاء من المنزل

أجبرت جائحة فيروس كورونا المستجد ملايين الأمريكيين على العمل من منازلهم لمدة شهر تقريبًا، وربما يستمر الأمر خلال المستقبل المنظور، ولم تترك الإجراءات الاحترازية متسعًا لكثير من المؤسسات بما في ذلك الحيوية منها مثل "ناسا" لمواصلة العمل بالطريقة المعتادة.

من المفهوم أن العمل عن بعد أسهل بالنسبة لبعض الموظفين من غيرهم، لكن ماذا يفعل الموظفون والمديرون عندما يكون أبرز أعضاء الفريق على كوكب آخر، على بعد ملايين الأميال؟

هذا هو التحدي الذي يواجه فريق العلماء والمهندسين في وكالة "ناسا"، والمسؤول عن مركبة "Curiosity" التي تستكشف حاليًا سطح المريخ، على بعد 140 مليون ميل تقريبًا من الأرض، بحسب شبكة "سي إن بي سي".

الفريق الذي يعمل عادةً من مختبر الدفع النفاث التابع للوكالة في جنوب كاليفورنيا، يباشر مهامه عن بُعد منذ أن أصدر مسؤولو كاليفورنيا أمرًا "بالبقاء في المنزل" لجميع العمال غير الأساسيين للمساعدة في وقف انتشار الفيروس الشهر الماضي، وفقًا لما أكدته "ناسا" عبر موقعها.

Mars waits for no one.



The entire @MarsCuriosity team has joined the rover in working remotely. And like many who now work from home, they’re faced with new challenges not necessarily on the Martian surface. Here’s how they’re making it work: https://t.co/QAJa5OTpa8 pic.twitter.com/GgnJG9fIAE — NASA JPL (@NASAJPL) April 14, 2020

​هذا أجبر الفريق على التكيف مع والضع الاستثنائي حيث يتعين عليهم إدارة عمل مئات الأشخاص الذين يحافظون على المسبار ويتحكموا به على بعد ملايين الأميال.

ويتضمن ذلك كتابة أكواد الكمبيوتر لبرمجة إجراءات المركبة، أثناء إجراء التجارب على المواد التي تجمعها مركبة "كيريوسيتي" في رحلاتها عبر الكوكب الأحمر.