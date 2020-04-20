نصائح للمصورين لاستثمار الوقت أثناء العزل المنزلي

أثر الحجر المنزلي على الحياة الطبيعية والتنقل بشكل عام وبالأخص على المصورين سواء الهواة أو المحترفين الذين تأثر عملهم بدرجة كبيرة، لكن الأمر لا يعد عائقا حيث قدم الخبراء نصائح للتعلم واكتساب مهارات جديدة.

فيما يلي نقدم لكم أبرز 5 نصائح تساعد المصورين الفوتوغرافيين في استثمار الوقت أثناء الحجر المنزلي:

1- تعلم شيئا جديدا كل يوم، أصبح الحصول على المعرفة أمرًا سهلًا وفي المتناول، فهناك الآلاف من الدروس المتاحة في موقع يوتيوب أو باتريون. كما قدمت العديد من الشركات الموارد للمستخدمين مثل شركة صناعة الكاميرات Leica التي قدمت سلسلة من الدورات والمناقشات المجانية عبر الإنترنت بقيادة المصورين المشهورين والموسيقيين والممثلين والمبدعين الآخرين.

2- تجربة تقنيات تعديل وتحرير جديدة: هناك الكثير من الشركات التي قدمت العديد من مواردها للمستخدمين مجانًا خلال هذه الفترة، مثل: شركة "أدوبي" التي أتاحت اشتراكًا مجانيًا لمدة شهرين في خدماتها للمستخدمين، لدعم الأفراد الذين يواجهون صعوبات مالية فورية.

3- وضع الأهداف المراد تحقيقها: ضع أهدافًا يمكن تحقيقها بسهولة على المدى القصير والطويل، ولكن اجعل هذه الأهداف ترتكز على هدف واحد كبير، مثل: كيفية إنشاء موقع الويب الخاص بأعمالك، أو كيفية الترويج باحترافية لأعمالك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أو كيفية الحصول على عملاء جدد في الفترة القادمة.

4- اطلع على أعمال المنافسين: ابحث عما يفعله منافسوك خلال هذا الوقت، وما الذي يفعله منافسوك عبر الإنترنت ولا تفعله أنت؟ هل هناك أي فرص يمكن استغلالها؟ وبأي طرق يمكنك تحسين تجربتك عبر الإنترنت لتوفير قيمة أكبر لعملائك المحتملين؟ وكيف يمكنك تحسين أساليبك الحالية للمساعدة في كسب المزيد من العملاء؟

5- حاول بناء شبكتك الخاصة: على الرغم من عدم قدرتك على مقابلة الأشخاص وجهًا لوجه، إلا أن هذا لا يعني أنه لا يمكنك التواصل وبدء محادثات لبناء عملك، تواصل مع المهتمين عبر مواقع التواصل الاجتماعي واسألهم كيف يتعاملون مع تفشي هذا الوباء، سيساعد هذا التواصل في اكتساب فرص عمل في المستقبل، أو جذب المزيد من العملاء في المستقبل.