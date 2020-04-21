رونالدو يثير الجدل مجددا بأحدث صورة في زمن "حجر كورونا"

نشر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، فيديو يظهر عائلته وهي تحتفل بعيد ميلاد ابنة أخت نجم يوفنتوس، وذلك في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البرتغال.

وأثار رونالد الجدل مجددا، بعد نشر فيديو ظهر فيه عدد كبير من الأشخاص، رغم إعلان الطوارئ وفرض حجر منزلي على المواطنين في ماديرا.

Cristiano Ronaldo reunites with family despite #coronavirus lockdown to celebrate niece’s 21st birthday.#GoodBall



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وهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها رونالدو الجدل منذ بداية الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا، حيث ظهر منذ عدة أيام وهو يتدرب داخل ملعب ناديه القديم الذي نشأ فيه خلال فترة طفولته.

وبعد ذلك تأكد أنه يمتلك ملعبا بأكمله تحت خدمته وهو ملعب "ناسيونال ماديرا" البرتغالي، لإجراء التدريبات برفقة عدة أشخاص لرفع المستوى البدني لنجم يوفنتوس الإيطالي، حسبما ذكرت صحيفة "آس" الإٍسبانية.