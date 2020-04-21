صحيفة: أطباء أصيبوا بكورونا تتحول بشرتهم إلى سوداء... صور وفيديو

نقلت صحيفة "ديلي ميل" بيانات عن طبيبين صينيين تحولت لون بشرة وجههما إلى سوداء بعد إصابتهما بكورونا في يناير/كانون الثاني الماضي.

وحسب الصحيفة، أصيب الطبيبان "يي فان" و"هو ويفينغ" يبلغ كلاهما 42 عاما، أثناء علاجهما المرضى في مستشفى ووهان.

وقال طبيبهم لي شوشينغ، لوسائل الإعلام الصينية، إن لون بشرتهما غير الطبيعي ناتج عن اختلالات هرمونية بعد أن تضررت الكبد بسبب الفيروس.

Official video by BTV in #Beijing about these two doctors (in Chinese): https://t.co/oxeiWOtgqu — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) April 20, 2020

وتم وضع الطبيب يي على جهاز التنفس الاصطناعي "ECMO" لمدة 39 يوماً، بعد إصابته في 18 يناير/كانون الثاني الماضي.

وجهاز "ECMO" عبارة عن أداة تقوم بوظائف القلب والرئتين عبر ضخ الأوكسجين في الدم.

Astonishing! Two Chinese doctors' faces turn black after being infected with #CCPVirus #COVID2019

These are photos of Dr. Yi Fan and Hu Weifeng of the Central Hospital in #Wuhan before and after they were infected. Expert says it was because many of their organs, esp. livers... pic.twitter.com/u7xcH1JbZO — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) April 20, 2020

وأشار المريض يي، في مقابلة مع قناة "CCTV"، في المستشفى، أن صحته تحسنت إلى حد كبير، وأضاف أن يمكنه أن يتحرك في السرير بشكل طبيعي، لكنه لا يزال يكافح من أجل المشي بشكل مستقل.

وأشار إلى أنه شعر بالخوف عندما استيقظ لأول مرة وشاهد لون وجهه، كما أكد أنه تغلب على العقبة النفسية الآن.

أما بالنسبة للدكتور، هو، الذي يعمل اختصاصي مسالك بولية، فحالته خطيرة، كما عبر الطبيب الذي يعالجه، عن قلقه بشأن صحته العقلية.

وكان هو، آخر مريض وضع على جهاز تنفس من 7 فبراير/شباط إلى 22 مارس/آذار، واستعاد قدرته على الكلام في 11 أبريل/نيسان الجاري.