رغم الحظر... زحام في الطرق السعودية صباحا

رصدت الكاميرات زحاما في الطرق السعودية، صباح اليوم الثلاثاء، وذلك مع استمرار الحظر المعمول به في المملكة.

ونشرت صحيفة "عكاظ" فيديو يرصد ازدحام الطرق من قبل الفئات المستثناة من منع التجوال في الطائف.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، السبت، أنها حدثت نماذج تصاريح التنقل خلال فترة حظر التجوال في المملكة، وذلك للفئات المستثناة منها.

وأوضح مصدر مسؤول في الوزارة عبر بيان رسمي، أنه تم اعتماد نموذج موحد للعمل بموجبه، وتقرر تطبيقه في جميع مناطق المملكة كافة ابتداء من الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء.

ولفتت وزارة الداخلية السعودية أن تلك الخطوة تأتي إلحاقا لبيان الوزارة بتاريخ 19 شعبان 1441هـ بشأن أهمية مراجعة وتحديد أعداد المصرح لهم بالتنقل من منسوبي القطاعات الحيوية والعاملين في الأنشطة المستثناة من حظر التجوال.

ووافق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على استئناف عمل مركبات الأجرة العامة من خلال تطبيقات التوصيل، خلال فترات السماح في المدن التي لا يطبق بها الحظر الكلي للتجول.

وسجلت السعودية 10 آلاف إصابة بفيروس كورونا، حتى أمس الاثنين، مع وفيات قدرها 103 حالة.

وأكدت وزارة الصحة السعودية أن المصابين بينهم 27 % سعوديين، و73 % لغير السعوديين.