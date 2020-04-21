كلب يخوض تحديا من نوع خاص... فيديو

تتفاوت مهارات الكلاب وفقا لنوعها، وطبيعة التدريب، الذي تتلقاه على أيدي أصحابها، لكن كل منها يمتلك مهارات تميزه عن الآخر.

وبينما يتم تربية الكلاب للحراسة في المنشآت الحكومية والخاصة، يقوم الأفراد بتربيتها لأغراض مختلفة من بينها أن تكون تلك الكلاب مصدرا للمرح والسعادة.

وتتدرب بعض الكلاب على خوض منافسات مع أصحابها في مسابقة خاصة مثل اللعب بالكرة أو إلقاء الأشياء وجعلها تذهب لإحضارها بسرعة كبيرة، في حين تتدرب كلاب أخرى على القيام بمغامرات وخوض تحديات لإنجاز عمل ما، دون مساعدة من آخرين.

Adorable dog struggles to get his stick through the door



🎥TikTok: mkk__9 pic.twitter.com/LkGrOGfP2U — The Sun (@TheSun) April 21, 2020

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطع فيديو لكلب يخوض تحديا من نوع خاص، يقوم خلاله بإحضار عصى، ووضعها بين فكيه ويتجه بها إلى باب المنزل، لكنه يواجه صعوبة كبيرة في الدخول لأن طولها أكبر من عرض الباب، الذي يريد الدخول منه.

ويظهر الفيديو محاولات الكلب المتكررة لتغيير وضع العصى لعدة مرات، حتى يتمكن من عبور الباب.