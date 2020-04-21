غواص يخوض مواجهة مع قرش مفترس... صور

ورصدت مجموعة من الصور، نشرتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، مواجهة خطيرة بين أحد الغواصين وقرش هائج، كان على وشك التهامه.
Terrifying moment monstrous shark looks ready to eat diver https://t.co/PsiThZRiAJ— The Sun (@TheSun) April 21, 2020
وتقول الصحيفة إن الغواص المحترف خاض مغامرة للحصول على صور متميزة للطبيعة تحت الماء في مناطق انتشار القرش، مشيرة إلى أنه التقط صور مذهلة من أمام أسنان القرش، الذي أوشك على الفتك به.
Diver nuzzles deadly shark baring razor-sharp teeth in incredible photos - Daily Star https://t.co/ESl9EJwGy9— Diving News (@diving_news) April 20, 2020
ولفتت الصحيفة إلى أن تلك المغامرة جرت على إحدى شواطئ ولاية فلوريدا الأمريكية، لرصد حياة القروش تحت الماء"، مشيرة إلى أن المصور وضع مقدمة رأسه على رأس القرش خلال التقاط بعض الصور.
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