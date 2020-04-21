كيف يسلي المغني إنريكيه إغليسياس أطفاله في الحجر الصحي.. فيديو

نشر المغني الشهير إنريكيه إغليسياس، زوج لاعبة التنس الروسية آنا كورنيكوفا، مقطع فيديو طريف وهو يلعب مع طفليه.

كشف المغني الإسباني إنريكيه إغليسياس كيف يمضي وقته في الحجر الصحي مع أطفاله التوأم نيكولاس ولوسي، اللذين ولدا عام 2017. حيث نشر لقطات قصيرة على صفحته في إنستغرام.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 19 Апр 2020 в 2:00 PDT

ولعب إنريكيه دور الحصان في الفيديو، حيث ركب عليه ابنه نيكولاس أولا ومن ثم لوسي.

يذكر أن الزوجين أصبحا والدين للمرة الثالثة في 13 فبراير/شباط 2020، لطفلة تدعى ماشا.

في وقت سابق، أطلق عدد من المغنيين اللبنانيين، أغانٍ قريبة من الآذان تهدف بالدرجة الأولى للوصول إلى شريحة الشباب، وإلى رفع مستوى الوعي لدى عموم متابعيهم، إضافة إلى زيادة درجة تأهبهم في مواجهة هذا الفيروس الخطير.