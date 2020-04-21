شاب يستخدم طائرة مسيرة لصيد السمك... فيديو

في الوقت الذي يوجد فيه الكثيرون داخل منازلهم بسبب فرض "حظر التجوال"، خوفا من الإصابة بعدوى "كورونا"، وكذلك وسط إغلاق المدارس، لم يعد أمامنا سوى البحث عن وسائل تسلية لملء أوقات الفراغ.

تمكن شاب أسترالي من تسيير طائرة "درون" لصيد السمك، حيث زودها بسنارة وطعم للصيد، وقام بمراقبتها من شرفة منزله بسانسوسي، وهي إحدى الضواحي الجنوبية لسيدني.

ونشر سام روميو، البالغ من العمر 29 سنة، محاولته في الصيد بواسطة "درون" على صفحته في موقع "إنستغرام".

وبعد محاولات دامت 30 دقيقة تمكنت الطائرة المسيرة بالفعل من صيد سمكة بياض صغيرة وأعادتها إلى روميو في الشرفة.

واستطاعت أستراليا السيطرة على الوباء قبل أن تتفاقم الضغوط على نظامها الصحي، وأعلنت، يوم الأحد الماضي، اكتشاف 53 إصابة جديدة ليصل إجمالي الحالات وفقا لبيانات وزارة الصحة إلى 6586 حالة، فيما يبلغ عدد الوفيات 71.