قناة تلفزيونية تبدأ عرض مسلسلات رمضان الليلة

تبدأ إحدى القنوات التلفزيونية، اليوم الثلاثاء، عرض مسلسات وبرامج شهر رمضان.

وقالت قناة "إم بي سي مصر" في بيان لها اليوم، إن خريطتها الرمضانية تنطلق مساء اليوم، فى السابعة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، بعرض مسلسل "اللعبة" وهو من بطولة هشام ماجد، وشيكو، وإخراج معتز التوني.

وتابع البيان الذى تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، أن برنامج المقالب الذى تقدمه فيفي عبده يبدأ أيضا اليوم فى التاسعة مساء، وتستضيف فيه ممثلين مثل أحمد رزق وسمية الخشاب.

© Sputnik . MBC فيفي عبده في برنامجها الجديد رمضان 2020

كما يعرض على القناة أيضا مسلسل "2 في الصندوق" من بطولة حمدي الميرغني، و"أس أس"، وصلاح عبد الله، وبيومي فؤاد، ومن تأليف لؤي السيد، وأخراج محمد مصطفي.

ويواصل الإعلامي شريف عامر تقديم برنامج "يحدث في مصر" في تمام العاشرة مساء، ويُقدم "الليلة" حلقة إخبارية متنوعة تشمل الكثير من المُتابعات والإنفرادات الإعلامية.

وتتحرى دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان غدا الأربعاء، حيث من المتوقع أن يبدأ الشهر الكريم يوم الخميس أو الجمعة.