اعتقال قس شهير حاول دهس مواطن يحتج على تجمعات الكنيسة... فيديو

اعتقلت السلطات الأمريكية قس شهير بعد محاولته دهس مواطن أمريكي كان يحتج على التجمعات داخل الكنيسة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأصدرت الشرطة في باتون روج في ولاية لويزيانا الأمريكية، مذكرة اعتقال فورية بحق القس الأمريكي "المثير للجدل" توني سبيل، بعد أن أظهر مقطع فيديو أنه يحاول دهس مواطن عن طريق قيادة الحافلة بشكل معاكس، بحسب "الديلي ميل".

وقام القس، الأحد الماضي، بقيادة الحافلة من أمام الكنسية والصعود بها إلى الحديقة ليقوم بعد ذلك بقيادتها بشكل معاكس بهدف دهس المواطن، الذي يتظاهر بجانب الطريق ضد تجمعات الكنيسة.

#BREAKING Central Pastor Tony Spell has a warrant out for his arrest for an incident with a protestor that happened on Sunday. Watch below. ⬇️ ⬇️⬇️ @BRProudNews pic.twitter.com/mEaSJkPpt5 — Abbi Rocha (@AbbiRochaTV) April 20, 2020

ويظهر في مقطع الفيديو (مدته 7 ثوان)، الذي انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي، كيف قاد القس الحافلة بشكل معاكس باتجاه المحتج ليقف قبل أمتار قليلة.

وقال القس في تصريحان نقلتها "ديلي ميل"، إن "الشاب وقف أمام ممر كنيستي لمدة ثلاثة أسابيع وأطلق النار وقام بحركات فاحشة".

لكن المتظاهر نفى تصريحات القس وقال: "أعتقد أن التجمعات التي تقيمها الكنسية في الوقت الحالي هي مصدر لانتشار فيروس كورونا. الناس يجتمعون من رعايا ومناطق مختلفة، ونحن نعيش بقرب هذه الكنيسة ونذهب إليها ولا أريد أن أصاب بالفيروس التاجي".