رمضان 2020... عمرو دياب ينشر مقطعا جديدا من موسيقى مسلسل دينا الشربيني... فيديو

نشر الفنان عمرو دياب مقطعا جديدا من الموسيقى التصويرية لمسلسل "لعبة النسيان" الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني، والذي سوف يعرض في رمضان 2020.

وكانت وسائل إعلام قد أكدت أن هناك تعاونا فنيا بين عمرو دياب ودينا الشربيني، حيث يشرف ويشارك دياب في وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل.

View this post on Instagram Coming soon - Teaser 2 A post shared by Amr Diab (@amrdiab) on Apr 20, 2020 at 1:21pm PDT

وكان عمرو دياب قد نشر منذ أيام المقطع الأول من موسيقى تتر "لعبة النسيان"، الذي قالت عنه دينا الشربيني بأنه سيكون مفاجأة كبيرة.

View this post on Instagram #Repost @nayformedia ・・・ Coming soon A post shared by Amr Diab (@amrdiab) on Apr 16, 2020 at 9:28am PDT

وتجسد دينا الشربيني في المسلسل دور "رقية" الزوجة الخائنة المحتجزة في مستشفى على كرسي متحرك بعد أن فقدت الذاكرة بسبب تعرضها لحادث إثر اكتشاف الزوج لخيانتها.

يذكر أن مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني ويشاركها في البطولة أحمد داود، وإنجي المقدم، ومحمود قابيل، وروزالين البيه، وعلي قاسم، ورجاء الجداوي.

View this post on Instagram #لعبة_النسيان حصريا على #MBCMASR #دينا_الشربيني #رمضان٢٠٢٠ A post shared by Dina Elsherbiny (@dinaelsherbinyy) on Apr 18, 2020 at 4:19pm PDT

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تحيطه الإثارة والتشويق حيث تجسد دينا دور زوجة تلجأ لخيانة زوجها، وتقع في غرام شخص آخر وهذا ما يجعلها في ورطة وتتعرض لأزمة بعد اكتشاف زوجها لذلك، لينتهي الأمر بإصابتها بفقد ذاكرتها ثم تتوالى الأحداث.