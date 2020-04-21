رمضان 2020... عمرو دياب ينشر مقطعا جديدا من موسيقى مسلسل دينا الشربيني... فيديو

وكانت وسائل إعلام قد أكدت أن هناك تعاونا فنيا بين عمرو دياب ودينا الشربيني، حيث يشرف ويشارك دياب في وضع الموسيقى التصويرية للمسلسل.
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وكان عمرو دياب قد نشر منذ أيام المقطع الأول من موسيقى تتر "لعبة النسيان"، الذي قالت عنه دينا الشربيني بأنه سيكون مفاجأة كبيرة.
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وتجسد دينا الشربيني في المسلسل دور "رقية" الزوجة الخائنة المحتجزة في مستشفى على كرسي متحرك بعد أن فقدت الذاكرة بسبب تعرضها لحادث إثر اكتشاف الزوج لخيانتها.
لأول مرة.. دينا الشربيني تحكي بعض تفاصيل مسلسها الجديد (لعبة النسيان)#الحكاية#MBCMASR pic.twitter.com/rcN0WHB0q2— الحكاية (@Elhekayashow) April 18, 2020
يذكر أن مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب، وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني ويشاركها في البطولة أحمد داود، وإنجي المقدم، ومحمود قابيل، وروزالين البيه، وعلي قاسم، ورجاء الجداوي.
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وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي تحيطه الإثارة والتشويق حيث تجسد دينا دور زوجة تلجأ لخيانة زوجها، وتقع في غرام شخص آخر وهذا ما يجعلها في ورطة وتتعرض لأزمة بعد اكتشاف زوجها لذلك، لينتهي الأمر بإصابتها بفقد ذاكرتها ثم تتوالى الأحداث.
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