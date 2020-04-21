لاعب بلياردو أمريكي يبتكر طريقة مدهشة لممارسة اللعبة... فيديو

ابتكر فلوريان كولر، لاعب البلياردو الأمريكي، طريقة مدهشة لممارسة اللعبة، تشمل بعض الحركات الجديدة.

ونشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، مقطع فيديو، على صفحتها الرسمية على "تويتر"، يوضح بعض الخطوات التي قام اللاعب الأمريكي كولر بتطويرها، لتصبح اللعبة أكثر متعة.

Pool player Florian Kohler redefines the sport with amazing trick shots pic.twitter.com/vETd5GTZRJ — The Sun (@TheSun) April 21, 2020

وتشمل اللعبة بعض من الحركات التي تجعل حركة الكرة على الطاولة أكثر إثارة أثناء اللعب.

ويظهر الفيديو كيف يمكن للاعب واحد أن يمارس اللعبة باستخدام الحركات المبتكرة، التي تم تطويرها باستخدام تكتيكات لعب مختلفة، أو باستخدام أدوات خارجية، بعضها على شكل مثلث.