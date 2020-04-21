لحظة إنزال سفينة عملاقة إلى المياه… فيديو

رصد مقطع فيديو لحظة إنزال ناقلة بحرية عملاقة طولها 229 مترا، إلى المياه بعد استكمال بنائها داخل إحدى أحواض بناء السفن التابعة للحكومة الصينية، على النهر الأصفر.

ونشرت صفحة "مودرن تشاينا" على "تويتر"، مقطع فيديو، يظهر لحظة إنزال السفينة العملاقة، التي تصل حمولتها إلى 82 طن.

وتم تشييد تلك السفينة العملاقة داخل إحدى أحواض بناء السفن الحكومية، الموجودة على ضفاف النهر الأصفر، الذي يعد ثاني أطول أنهار الصين بعد نهر يانغتسي.

An 82,000-ton bulk carrier was delivered on Wed and launched into the Yellow River. The ship, produced by China State Shipbuilding Corporation, is the third generation Carlsham type bulk carrier with a full length of 229 meters and a total width of 32.26 meters. pic.twitter.com/ncp8QWU3F4 — Modern China (@PDChinaBusiness) April 17, 2020

ويصل طول هذه السفينة إلى 229 مترا، وعرضها إلى 32.26 مترا، وتعد من السفن الضخمة، التي تستخدم في نقل البضائع غير المعبأة.

ويطلق على تلك السفن "بلكير" وهي مخصصة لنقل أنواع البضائع التي لا يتم تعبئتها مثل الحبوب والفحم وخامات الأسمنت.