أصالة تتحدث عن شيء فعلته لأول مرة في حياتها خلال الحجر الصحي... فيديو

View this post on Instagram

لأنّ شهر رمضان الكريم القادم مُختلفة ظروفه .. والتّقارب ليس كما كان وكما اعتدنا عليه في السنين الّتي مضت .. أحببت أنّ أحتفل معكم يوم الأربعاء القادم .. كلّ عام وأنتمّ بخير وعوائلكم بخير .. وصحة وعافيه وطمأنينه وسلام #أصاله