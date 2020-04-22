طوابير هائلة في فرنسا بعد إعادة افتتاح ماكدونالدز... فيديو وصور

وانتشرت مقاطع الفيديو والصور بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي عند افتتاح المطعم يوم الاثنين الماضي.
Donc tout ça pour aller au McDo de Moissy😳😳🤣🤣 pic.twitter.com/YchDSwva5T— Eden🥶🥶 (@AubineauEden) April 20, 2020
أظهر أحد مقاطع الفيديو العشرات من السيارات مصطفة في انتظار وجباتها، حيث قالت إحدى مستخدمي "سناب تشات"، إن صديقاتها اصطففن لمدة ثلاث ساعات للحصول على الطعام. دفع هذا المشهد (اصطفاف السيارات لمدة طويلة) البعض على تويتر لحث السلطات على إغلاق المطعم من جديد.
#Drive du #mcdo #mcdomoissy à Moissy-Cramayel pic.twitter.com/LySkqx1gPv— Driscow vignisa (@DriscowVignisa) April 20, 2020
وتعيد ماكدونالدز فتح نحو 30 مطعم في فرنسا تدريجياً بعد إغلاقها الشهر الماضي بسبب الوباء. تقول سلسلة الوجبات السريعة أنها حسنت بشكل كبير الإجراءات الصحية في مطاعمها لمكافحة "كوفيد-19"، بما في ذلك إلزام موظفيها ارتداء الكمامات وحظر التعامل بالأوراق النقدية.
La réouverture du Mcdo de Lieusaint-Moissy #mcdo pic.twitter.com/52keTxeLhD— Sakti Lieusaint (@127_la_ville) April 20, 2020
لم تسبب معظم المطاعم التي أعيد افتتاحها في البلاد فوضى مرورية مثل تلك التي شهدها مطعم في مويسي، ولكن شوهدت مشاهد مماثلة في مطاعم بلجيكا ولوكسمبورغ في وقت سابق من الشهر.
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