طوابير هائلة في فرنسا بعد إعادة افتتاح ماكدونالدز... فيديو وصور

وقفت طوابير هائلة من سائقي السيارات الجياع أمام مطعم ماكدونالدز، بعد أنباء عن إعادة افتتاحه في باريس.

وانتشرت مقاطع الفيديو والصور بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي عند افتتاح المطعم يوم الاثنين الماضي.

Donc tout ça pour aller au McDo de Moissy😳😳🤣🤣 pic.twitter.com/YchDSwva5T — Eden🥶🥶 (@AubineauEden) April 20, 2020

أظهر أحد مقاطع الفيديو العشرات من السيارات مصطفة في انتظار وجباتها، حيث قالت إحدى مستخدمي "سناب تشات"، إن صديقاتها اصطففن لمدة ثلاث ساعات للحصول على الطعام. دفع هذا المشهد (اصطفاف السيارات لمدة طويلة) البعض على تويتر لحث السلطات على إغلاق المطعم من جديد.

وتعيد ماكدونالدز فتح نحو 30 مطعم في فرنسا تدريجياً بعد إغلاقها الشهر الماضي بسبب الوباء. تقول سلسلة الوجبات السريعة أنها حسنت بشكل كبير الإجراءات الصحية في مطاعمها لمكافحة "كوفيد-19"، بما في ذلك إلزام موظفيها ارتداء الكمامات وحظر التعامل بالأوراق النقدية.

لم تسبب معظم المطاعم التي أعيد افتتاحها في البلاد فوضى مرورية مثل تلك التي شهدها مطعم في مويسي، ولكن شوهدت مشاهد مماثلة في مطاعم بلجيكا ولوكسمبورغ في وقت سابق من الشهر.