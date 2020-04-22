السويد... تغريم شركة بسبب إصابة إصبع عامل

قضت محكمة سويدية تغريم شركة تعدين بعد إصابة أحد العمال في إصبعه، ما أدى إلى بتره بعد ذلك.

وبحسب شبكة "الكومبس" الإعلامية السويدية، قررت محكمة سويدية تغريم شركة التعدين "lkab" بدفع 300 ألف كرون سويدي (29812.80 دولار) بعد تعرض عامل لديها إلى إصابة خطيرة في إصبعه الأصغر (الخنصر) أدت لاحقا إلى بتره.

وأكدت المحكمة في لائحة العقوبة التي أصدرتها أن الشركة لم تفحص المعدات جيدا ولم تقيّم مخاطرها، ما أدى إلى إصابة العامل، وهي بذلك خالفت قانون بيئة العمل.

وتحكم سوق العمل في السويد عدة قوانين، من بينها قانون بيئة العمل، وهو قانون يحمي العمال أو الموظف في مكان العمل ويضمن أن تكون بيئة العمل جيدة.

وبحسب قانون بيئة العمل، فإن رب العمل هو المسؤول الأول عن تأمين بيئة عمل مناسبة للموظفات والموظفين، ومن أحد مهامه الأساسية تأمين سبل الراحة والأمان في مكان العمل.