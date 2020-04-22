مستشفى إماراتي يحتفل بتعافي أصغر مريض بكورونا في البلاد... فيديو

احتفل الكادر الطبي في مستشفى "خليفة" بتعافي أصغر مريض بفيروس كورونا في الإمارات من المرض.

وصرحت مدينة الشيخ خليفة الطبية بتعافي أصغر طفل يبلغ من العمر تسعة أعوام تماماً من أعراض المرض، بعد تلقيه الرعاية الصحية اللازمة منذ دخوله إلى المستشفى.

شفاء أصغر مريض كورونا في الإمارات وخروجه من العناية المركزة في مستشفي خليفة، الطفل الفلبيني يحتفل بعيد ميلاده التاسع ويحتفل بالحياة. pic.twitter.com/z9basN1F8V — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) April 21, 2020

وأشار المستشفى، أن الطفل هيرفي إيمانويل ماجوس من أصل فلبيني، يعد أصغر مريض بـ"كوفيد-19" يدخل العناية المشددة في الدولة، وقد دخل المستشفى بتاريخ 22 مارس/آذار الماضي، بعد تسجيل إصابته بفيروس كورونا المستجد.

يوم احتفاله بعيد ميلاده التاسع، غادر أصغر مرضى العناية المركزة بمدينة الشيخ خليفة الطبية المستشفى بعد تماثله للشفاء من إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19”، وتلقيه العلاج اللازم، وسط فرحة وتشجيع الكادر الطبي. pic.twitter.com/dqajgJMoWn — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) April 21, 2020

وتابع المستشفى، وتلقى هيرفي العلاج اللازم، وبعدها تحسنت حالته وخرج من العناية، ونقل إلى عنبر الأطفال بتاريخ 11 أبريل/نيسان، وتابع الأطباء علاجه إلى أن تعافى من "كوفيد-19"، وخرج من المستشفى يوم أمس الثلاثاء 21 أبريل/نيسان، وقد قام موظفو مدينة الشيخ خليفة الطبية بتنظيم احتفال، بمناسبة شفاء الطفل وخروجه من المستشفى.