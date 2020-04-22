رقصة ممرضات بريطانيات ضد "كورونا" تثير جدلا في أوروبا و"تويتر" يتدخل... فيديو

وحذف الفيديو بعد تبليغ الكثير من المشاهدين بأن الرقصة التي أدتها الممرضات البريطانيات تضمنت استهزاء لتقليد مقدس لسكان الماوري في نيوزيلندا، بحسب "ديلي ميل".

الفيديو الذي صورته ممرضات يعملن في مستشفى "تافيستوك" في ديفون، حاز على أكثر من 600 ألف مشاهدة السبت الماضي عند نشره، قبل أن يحذف.

ويمكن مشاهدة الممرضات في الفيديو وهن يهتفن "هذه هي الرسالة التي نرغب في تأكيدها، لن تضربنا أبدًا، نحن نكرهك أيها الفيروس"، ثم تأتي إحدى الممرضات وتقول: "معا سننتصر... البشر سيدمرونك، البشرية ستنتصر".

وبدورها قالت المستشارة الثقافية للماوري كارايتيانا تايورو، إن الأداء كان "مهينًا جدا.. إنه أمر بغيض ولا يحترم أحفادنا وجميع الماوري".

If you’re applauding *that* viral NHS coronavirus ‘haka’ today please take a moment to read why it’s offensive to Aotearoa New Zealand.



While we’re here: Brits can you please stop getting ‘Maori’ tattoos https://t.co/vNde4De6EJ — Talia Shadwell (@TaliaShadwell) April 20, 2020

وتراوحت الردود بين مؤيد للفيديو ومندد له، ونوه البعض إلى أن الممرضات لم يتبعن معايير السلامة الضرورية في الوقت الحالي، ولا يضعن الكمامات ولا يطبقن التباعد الاجتماعي في الفيديو، منتهكين بذلك إرشادات الحكومة البريطانية.