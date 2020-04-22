أطول وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية

تتفاوت ساعات الصيام بين الدول العربية وبعضها، حيث تصل إلى 16 ساعة صيام في بعضها، وتكون أقل ساعات الصيام بها هي 14 ساعة، في اليمن.

ويستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان، الذي يبدأون فيه الصيام من صلاة الفجر إلى غروب الشمس، ويكون الصيام لأوقات تختلف من دولة إلى أخرى، في المنطقة العربية التي تمتد من المحيط الأطلسي إلى الخليج.

وتعد المغرب من أطول الدول صياما، وتكون اليمن أقلها، ولا يتجاوز فرق ساعات الصيام بين دولة عربية وأخرى أكثر من ساعتين، بينما يكون الفرق في ساعات الصيام بين دول أخرى وبعضها حول العالم نحو 8 ساعات في اليوم، بحسب موقع "ماي بري تايم أونلاين".

- الرباط في المغرب: 16 ساعة

- بغداد في العراق: 16 ساعة

- بيروت في لبنان: 16 ساعة

- حلب في سوريا: 16 ساعة

- القاهرة في مصر: 15.5 ساعة

- فلسطين: 15.5 ساعة

Average fasting hours for #Ramadan 2020 from around the world. Anyone based in Greenland? 20 hour fasts 😲



Where in the world are you ? Tag your friends as well :)#Ramadan2020#RamadanKareem (Please note: these are average hours, times will go up or down throughout the month) pic.twitter.com/kRCrEQddq3 — Muslim and Proud (@MuslimProud_MaP) April 22, 2020

- الكويت: 15.5 ساعة

- مسقط سلطنة عمان: 15 ساعة

- الرياض في السعودية: 15 ساعة

- الدوحة في قطر: 15 ساعة

- دبي في الإمارات: 15 ساعة

- الخرطوم في السودان: 14.5 ساعة

- عدن في اليمن: 14 ساعة