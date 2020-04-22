أطول وأقصر ساعات الصيام في الدول العربية

وتعد المغرب من أطول الدول صياما، وتكون اليمن أقلها، ولا يتجاوز فرق ساعات الصيام بين دولة عربية وأخرى أكثر من ساعتين، بينما يكون الفرق في ساعات الصيام بين دول أخرى وبعضها حول العالم نحو 8 ساعات في اليوم، بحسب موقع "ماي بري تايم أونلاين".
- الرباط في المغرب: 16 ساعة
- بغداد في العراق: 16 ساعة
- بيروت في لبنان: 16 ساعة
- حلب في سوريا: 16 ساعة
- القاهرة في مصر: 15.5 ساعة
- فلسطين: 15.5 ساعة
Average fasting hours for #Ramadan 2020 from around the world. Anyone based in Greenland? 20 hour fasts 😲— Muslim and Proud (@MuslimProud_MaP) April 22, 2020
Where in the world are you ? Tag your friends as well :)#Ramadan2020#RamadanKareem (Please note: these are average hours, times will go up or down throughout the month) pic.twitter.com/kRCrEQddq3
- الكويت: 15.5 ساعة
- مسقط سلطنة عمان: 15 ساعة
- الرياض في السعودية: 15 ساعة
- الدوحة في قطر: 15 ساعة
- دبي في الإمارات: 15 ساعة
- الخرطوم في السودان: 14.5 ساعة
- عدن في اليمن: 14 ساعة
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