ريتشارد غير يصبح أبا للمرة الثالثة في عمر الـ70

استقبل الممثل الأمريكي ريتشارد غير البالغ من العمر 70 عاما طفله الثالث، والذي يعتبر الطفل الثاني من زوجته أليخاندرا سيلفا.

وأنجبت الصحفية والناشطة الإسبانية سيلفا البالغة من العمر 37 عاما صبيا، ليصبح غير أبا للمرة الثالثة.

Richard Gere, 70, secretly welcomes second child with wife Alejandra Silva https://t.co/rYpStxMEbo — HELLO! (@hellomag) April 22, 2020

وهذا هو الطفل الثاني المشترك للزوجان غير وسيلفا وولد طفلهما الأول في فبراير/شباط عام 2018. ولدى غير ابن في العشرين من عمره من زوجته السابقة الممثلة الأمريكية كاري لويل. كما لدى سيلفا ابن من زواجها السابق، وعمره سبع سنوات.

وتزوجت سيلفا من غير عام 2018 بعد قصة حب دامت ثلاثة أعوام، وقال غير عقب زواجهما: "أنا أسعد إنسان في الكون... أنا متزوج من امرأة جميلة وذكية وحساسة ومستعدة لمساعدة الناس والمرح والصبر وقادرة على الصفح. إنها طاهية رائعة وتصنع أفضل السلطات في العالم!".