تعرف على الحيوانات التي تفترس أفعى الأناكوندا الهائلة

من المعروف أن أفاعي "الأناكوندا" هي أكبر أنواع الثعابين في العالم، وأمريكا الجنوبية هي موطن هذا الزاحف الضخم والمفترس.

ولكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك حيوانات تهاجم هذا النوع من الأفاعي الضخمة وتفترسها، في حين أنها تستطيع أن تبتلع إنسانا؟

هناك بعض الأفلام الهوليودية التي تبالغ جدا في حجم أفعى "الأناكوندا"، حيث أظهر فيلم بطلته " جنيفر لوبيز" أفعى ضخمة من نوع أناكوندا، التي يمكن أن تتواجد فقط في الأفلام، حيث أن طول الأناكوندا لا يتعدى بضعة مترات.

وهناك بعض الحيوانات التي لا تخاف منها فقط بل وتفترسها، دعونا نلقي نظرها عن بعض منها.

من بين الحيوانات التي تستطيع افتراس أفعى الأناكوندا هي القطط الكبيرة مثل الياغوار وحيوان الوشق، حيث يصطادونها على أطراف البرك، ويتميزون بسرعة الافتراس والانقضاض على الفريسة.

© REUTERS / Phil Noble حيوان الجاكوار الأسود يلعب باليقطين في حديقة تشيستر خلال فعالية "انشانمين"، بريطانيا 24 أكتوبر/ تشرين الأول 2016

بالإضافة إلى ذلك، التماسيح أيضا تستطيع أن تفترس أفاعي الأناكوندا الضخمة، حيث لا يكون لديها أي فرصة للهروب من فكيه، ويهاجم التمساح فريسته عندما تكون في مرمى نظره أيضا بالقرب من البرك والبحيرات التي تقطنها الأفعى.

© Photo / تمساح ضخم

والمثير للاهتمام أن أفاعي الأناكوندا أيضا تهاجم بني جنسها وتفترسها، حيث تقوم الأفاعي الجائعة الأكبر حجما بالتهام الأفاعي الأخرى الأصغر منها، وفق قناة "شيء ما" التي تبث على خدمة "أخبار ياندكس".

وختاما، الإنسان أيضا من ضمن القائمة التي تستطيع القضاء على أفعى الأناكوندا، حيث يمكنه باستخدام مختلف الأدوات اصطيادها لمختلف الاحتياجات.