مكافحة الفئران والتنظيف... استخدامات أخرى للقهوة غير شربها

لا يقتصر استخدام القهوة على تناولها فقط، فهو يعد من المنتجات القيمة للاستخدام في الحمامات والحديقة والمطبخ.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، يمكن استخدامه كمبيد حشري حيث يتم وضع القليل منه في التربة ليبعد الآفات والفئران، كما يحفز ديدان الأرض على تسميد التربة.

القهوة في حد ذاتها يمكن نثرها على حوض الزهور أو إضافتها إلى السماد، وهنا تتفاعل مع المخلفات الخضراء الأخرى ما يسفر عن سماد وتربة قيمين.

في بعض الأماكن المفتوحة، يتم وضع أطباق من القهوة المطحونة أو حبوب القهوة الكاملة داخل الثلاجة أو بالقرب من سلال القمامة للمساعدة في تقليل الروائح الكريهة

التنظيف أيضا يعد من الأشياء التي يمكن فعلها بالقهوة، حيث تمتلك القدرة على جعل الأشياء تلمع مجددا، كما يمكنها تنظيف الأجزاء الداخلية من المزهريات التي يصعب الوصول إليها بقطع التنظيف.

الخطوات المتبعة هي وضع بعض البن أو القهوة المطحونة داخل المزهرية مع القليل من الماء الدافئ، ثم تغطية المزهرية من الأعلى فهزها بقوة، وأخيرا شطفها بالماء.