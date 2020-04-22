فيديو مدهش لـ 3 من أصغر القردة في العالم

تعد القردة من أهم الحيوانات، التي يبحث الناس عنها، ويشعرون بسعادة عندما يشاهدونها في الحدائق العامة، أو المناطق التي تنتشر فيها.

ورغم أن القردة الكبيرة تمتلك قدرة على إسعاد الآخرين بخفة ظلها وقدرتها المستمرة على تغيير أساليبها، إلا أن هناك ما هو أجمل من ذلك وهي القردة الصغيرة.

Smallest monkeys in the world look like mini Chewbaccas pic.twitter.com/Bp10EfZetd — The Sun (@TheSun) April 22, 2020

يظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" البريطانية، 3 من أصغر القردة في العالم، وهي تقوم بحركات مدهشة، خلال حركتها.

وتقول الصحيفة إن تلك القردة الصغيرة، تشبه الشخصية الخيالية "تشوباكا"، التي تظهر في مسلسلات "حرب النجوم"، رغم أن الأخيرة تتميز بالطول والشعر الكثيف.