مفاجآت صادمة خلال مداهمة الأمن السعودي لشقق مفروشة في الرياض... فيديو

داهمت أمانة الرياض بالتعاون مع الجهات الأمنية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، شققا مفروشة خصصت للمساج والحلاقة أثناء منع التجول في العاصمة السعودية.

وبحسب ما نشرته صحيفة "تواصل"، تم إغلاق الشقق وتسليم العمالة المخالفة إلى إدارة التحريات والبحث الجنائي لاستكمال ما يلزم من إجراءات.

ووثق مقطع فيديو مداهمة خمس غرف جهزت للمساج والحلاقة، تديرها عمالة مخالفة من الجنسية الفلبينية.

وكشفت السلطات السعودية عن سجل مخصص لحجز المواعيد من جانب الزبائن، إضافة إلى حمام مغربي، وقامت العمالة المخالفة باستئجار الغرف باسم وافد آخر من جنسية عربية.