خسائر بالميارات في أندية أوروبا... وبرشلونة وريال مدريد من أكبر المتضررين

ألحق فيروس كورونا المستجد الخسائر الفادحة بجميع القطاعات حول العالم، والتي كان من ضمنها صناعة كرة القدم.

خبراء ماليون أكدوا اليوم الأربعاء، أن الخسائر من الممكن أن تتخطى حاجز الـ 4 مليارات يورو بعد تجميد النشاطات في أوروبا كافة، وغموض موعد استئنافها.

وبحسب صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، تتمثل أكبر الخسائر في 3 أشياء مهمة هي، "عائدات البث المتوقف، قيمة اللاعبين، وأرباح حضور المباريات".

وأكد الخبراء، أن أكثر الدوريات التي سوف تتأثر من هذه الجائحة هو الدوري الإنجليزي، حيث ستتخطى قيمة الخسائر مليار يورو على أقل تقدير.

وأوضح الخبراء، أن قيمة المليارات الأربعة ستكون موزعة على النحو التالي، " أكثر من 60% من هذا المبلغ أو ما يعادل 800 مليون يورو من عائدات البث المفقودة، ويمكن أن تصل المبيعات التجارية المفقودة إلى 300 مليون يورو، يليه انخفاض قدره 180 مليون يورو في أرباح يوم المباراة".

European football leagues have lost over £3.5billion because of coronavirus crisis | @CrossyDailyStarhttps://t.co/m5Qyo48eA6 pic.twitter.com/CCFbRSc5P1 — Daily Star Sport (@DailyStar_Sport) April 22, 2020

وشدد الخبراء، على أن أكثر المتضررين هي قيمة اللاعبين والتي ستصل إلى إلى 3 مليار يورو.

وبحسب الخبراء ستكون الأندية الاكثر خسارة هي: "مانشستر سيتي 412 مليون يورو من قيمة نقل اللاعبين، برشلونة المركز الثاني بخسارة محتملة تبلغ 366 مليون يورو، المركز الثالث ليفربول ويليه ريال مدريد وباريس سان جيرمان بـ353 مليون يورو، و350 مليون يورو، و302 مليون يورو على الترتيب".

كانت أغلب البطولات الأوروبية توقفت في مارس/آذار الماضي، بعد تفشي كورونا في مناطق كبيرة من أوروبا. كما قام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بتعليق دوري الأبطال والدوري الأوروبي، كما تم تأجيل يورو 2020 للصيف المقبل.