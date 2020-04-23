قنفذ أعمى يمارس هوايته المفضلة في فصل الربيع... فيديو

تمارس الحيوانات الرياضة على طريقتها، التي تختلف بين حيوان وآخر، لكنها جميعا تسعى إلى الاستمتاع بالطبيعة الخلابة.

ويعد القنفذ أو (الكنفود) من الحيوانات الصغيرة، التي تتميز بأسلوب حياة خاص، حيث تنام شتاء وتستيقظ في فصل الربيع، الذي يستمتع فيه بالطقس الرائع والطبيعة الخضراء.

Blind hedgehog makes the most of the fine weather 😀 pic.twitter.com/Emqpa3J32d — The Sun (@TheSun) April 23, 2020

لكن القنفذ الذي يظهر في فيديو نشرته صحيفة "ذا صن" يعاني من العمى، ولذلك فإنه يستمتع بالطبيعة بأسلوب خاص، يقوم فيه بالدوران في مساحة صغيرة حول نفسه، ليستمتع بالماء الذي يتطاير إلى أعلى من "نافورة" موجودة في إحدى الحدائق.

ويعد القنفذ من الحيوانات الثديية ويعيش على أكل الحشرات والديدان كما يأكل النباتات والثمار.