والد جيجي حديد يحتفل بعيد ميلادها بصور من الطفولة...صور

ونشر محمد صورة معلقا عليها: "تعرف من عيد ميلاده في هذا الأسبوع. الأميرة نفسها هي الوحيدة GIGI. نحن نحبك كثيرا وسوف نبدأ اليوم حتى اليوم الذي ولدت فيه".
ونشر محمد على صفحته الخاصة على "إنستغرام" صورة، علق عليها قائلا: " أمي (الله يرحمها) خيرية ضاهر حديد كانت ستفخر بجيجي حديد اليوم .. أحبت جيجي كل شيء عن تاتا، فازت GiGi بالمركز الأول في مسابقة فنية لها لصورة تاتا. أخذت هذه الصورة عام 1955 في بيروت. كانت أم رائعة رائعة زوجة تاتا إلى ثلاثين أو حتى الأحفاد. نحن نفتقدها في كل مرة أتنفس فيها. تطل من فوق. وتقول GIGi عيد ميلاد سعيد. أنت تجعلني فخورا".
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My Mom ( Allah Yerhamha ) Khairia Daher Hadid would have been so proud of @gigihadid today .. gigi loved everything about Tata. GiGi won first place in an art competition of a portrait of her Tata. This picture was taking 1955 in Beirut. She was a stunner Great Mom a wife a Tata to thirty or so Grandkids. We and I miss her every time I breath. Look down from above. Saying happy early birthday GIGi. You make me proud.
كما ونشر والد جيجي عددا من الصور لابنته، منذ فترة الطفولة حتى الآن، ساردا مشوار نجاحها سواء على المستوى الفنى أو الرياضى، وعلق قائلا: "أسبوع عيد ميلاد جيجى، الفتاة التى استحوذت على خيال الكثير من السيدات الشابات، الأميرة الجديدة جمالها هو أقل سماتها، أتقنت كل شيء من الكرة الطائرة إلى منافسة الفروسية الأولمبية".
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@gigihadid birthday week. The Girl that captured so many young ladies imagination of beauty grace art sports and a modern princess Her beauty is the least of her attributes.. she mastered everything from Volleyball to Equestrian jr Olympic contender. Design and a lady and a gentlewoman. She can do it perfectly.. respectfully. Your Babba
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