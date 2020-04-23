توم هانكس يدعم طفلا أستراليا بعد تعرضه للتنمر بسبب اسمه "كورونا"

كتب الممثل الأمريكي توم هانكس رسالة دعم لطفل كان قد تعرف عليه في أستراليا، يتعرض بشكل مستمر للتنمر بسبب اسمه "كورونا".

وكان الطفل "كورونا دي فراز" البالغ من العمر ثماني سنوات، من ولاية كوينزلاند الأسترالية، قد كتب رسالة إلى هانكس وزوجته ريتا ويلسون، والتي أمضت معه ثلاثة أسابيع في مدينة الطفل نفسها، بينما كانا يتلقيان العلاج من فيروس كورونا التاجي، أوضح فيها مدى سعادته كونهما يتواجدان في مدينته واستفسر عن صحتهما وأوضح أنه يحب أسمه كثيرا ولكن اسمه تحول في المدرسة إلى "الفيروس التاجي"، مما جعله غاضبا ومتعبا.

رد هانكس على رسالة الصبي بعد عودته إلى الولايات المتحدة، وكتاب له رسالة باستخدام آلة كاتبة من نوع "سميث كورونا"، والتي أخذها الممثل معه إلى أستراليا، وفقًا لقناة "7 نيوز" التلفزيونية المحلية.

وكتب هانكس: "شعرت أنا وزوجتي بسعادة كبيرة لتلقي رسالتك ... رأيتك على شاشة التلفزيون عندما عدت إلى الولايات المتحدة... على الرغم من أنني كنت متعافيا بالفعل في ذلك الوقت، ولكن بفضل رسالتك، شعرت بتحسن أفضل".

ولم تكن الرسالة هي المفاجأة الوحيدة للصبي، فقد أرسل هانكس وزوجته الآلة الكاتبة من نوع "سميث كورونا" كهدية رمزية للطفل.

وأضاف هانكس: "اعتقدت أن هذه الآلة الكاتبة تناسبك... اسأل الكبار كيف تعمل واستخدمها في مراسلتي مرة أخرى"، وفي نهاية الرسالة، كتب هانكس بخط اليد: "لديك صديق جديد - أنا!".

ونشر الممثل الأمريكي رسالة إلى جمهوره، بعد شفائه وزوجته من فيروس "كورونا" المستجد، وعودتهما إلى مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وكتب هانكس في رسالته التي شاركها عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: "مرحبًا أيها الناس، نحن في المنزل الآن، ومثل بقية أمريكا نواصل حماية أنفسنا من الفيروس بالجلوس في المنزل والتباعد الاجتماعي، شكرا جزيلا للجميع في أستراليا الذين اعتنوا بنا، إذ أتاحت رعايتهم وتوجيههم لنا أن نعود إلى الولايات المتحدة، وشكرا جزيلا لكل من أرسل لنا تمنيات طيبة بالشفاء، وأنا وزوجتي ريتا ويلسون نقدر ذلك كثيرا".