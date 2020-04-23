بالصور... عمرها لم يمنعها من الحفاظ على جسم رياضي

ووفقا لصحيفة "ديلي ستار" تظهر ليزلي وهي تمارس التمارين الرياضية، داعية متابعيها إلى الانضمام والتدريب في المنزل وفقا لجدول زمني، وأداء سلسلة من التمارين الفعالة.
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Sitting and training on a Fitball has many benefits and can be fun too! Even sitting on a fitball engages our core muscles to stay upright. Great to use as a seat in the home office ...plus you can throw in a few push ups too. A stronger core helps protect our lower back and promotes better posture. Do you use one?💗xoxo
من جانبهم، أعرب بعض المستخدمين عن إعجابهم برشاقة ليزلي وكتب أحدهم :"أنت تبدين رائعة!" .
وكتب مستخدم آخر: "هل عمرك 63 أو 36 ؟... يا له من جمال ".
وبحسب الصحيفة، دخلت الرياضية الأسترالية مجال الرياضة في سن الـ40، بعد المشاركة في مسابقة ارتدت النساء فيها "البيكيني" مع الأحذية ذات الكعب العالي، وفي سن الـ48، أصبحت مدربة رياضية شخصية، وبعد عام نالت العديد من الجوائز في مجال اللياقة البدنية.
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