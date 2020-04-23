تسجيل
16:45 GMT23 أبريل/ نيسان 2020
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    الممثل المصري رامز جلال

    ملايين تدخل خزينة الدولة... من تصدر قائمة دافعي الضرائب من الفنانين المصريين

    © Photo / Facebook/RamezGalalAc
    منوعات
    انسخ الرابط
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic5.img.sputniknews.com/img/103175/04/1031750405_0:107:2048:1259_1200x675_80_0_0_436ed62c3993cb684549e1b2c037d1d3.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/mosaic/202004231045260023-%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D9%81%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B6%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A%D9%8A%D9%86/

    كشفت تقارير مصرية عن قائمة لأبرز المشاهير من أصحاب المهن الحرة الذين قدموا إقراراتهم الضريبية عن دخلهم من أنشطتهم لعام 2019، وذلك رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا نتيجة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وما تشهده من تخفيض للعمالة.

    وحقق مركز كبار المهن الحرة الربط الضريبي المستهدف له بواقع 220 مليون جنيه، رغم الظروف الاستثنائية الراهنة بسبب "كورونا"، فيما حققت مأمورية ضرائب مهن حرة أول حصيلتها المستهدفة بواقع 100 مليون جنيه، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

    عادل إمام
    Youtub/pwqq
    الكشف عن قائمة أجور نجوم مسلسلات رمضان 2020... "الزعيم" ومحمد رمضان يتصدران
    وتصدر الفنان الكوميدي المصري، محمد هنيدي، قائمة المشاهير الذين سددوا المستحق عليهم من ضرائب للدولة عن 2019، بـ11 مليون جنيه، وهو الذي شارك في العام الماضي بمسرحية "3 أيام في الساحل" وبرنامج المسابقات "الحصن" الذي أذيع على على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى جانب تقديمه لإعلانات لإحدى شركات النقل الخاص.

    وجاء الفنان المصري، رامز جلال، في المركز الثاني بالقائمة بـ7 ملايين جنيه، ولكنه لم يسددها حتى الآن، وفقا لما جاء في الصحيفة المصرية، وعرض له العام الماضي برنامجه للمقالب "رامز في الشلال" وفيلم "سبع البرمبة" في عيد الفطر.

    أما الفنان المصري أحمد حلمي، فقد حل في المركز الثالث بسداده 6 ملايين جنيه، وعرض له في 2019 فيلم "خيال مآتة" خلال موسم عيد الأضحى، كما أنه قدم إعلانات تجارية لإحدى شركات المحمول.

    وجاء الإعلامي المصري، عمرو أديب، في المركز الرابع بسداده ضرائب بلغت 4 ملايين جنيه، فيما سددت زوجته، الإعلامية المصرية، لميس الحديدي ضرائب 400 ألف جنيه.

    وكان المركز الخامس من نصيب الفنان المصري، محمد رمضان بسداده 2 مليون جنيه، والذي يحفل سجله الفني لعام 2019 بالعديد من النشاطات الفنية، منها إحياء الحفلات الغنائية، وبطولته لمسلسل "زلزال" في شهر رمضان الماضي.

    ويعرض لرمضان خلال شهر رمضان 2020 مسلسل "البرنس"، والذي أكد في لقاء له أنه الأعلى سعرا عند شرائه من القنوات التلفزيونية لعرضه.

    وتنوي مصر زيادة حصيلة الضرائب إلى قرابة التريليون جنيه، بعد أن أظهر البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021 في مصر، أمس الأربعاء، أن وزارة المالية تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6%، مما هي عليه خلال العام الجاري المالي الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران.

    وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، فإن هذه الزيادة ستعني ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 964.77 مليار جنيه (61.45 مليار دولار). تبلغ القيمة المستهدفة للضرائب في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 856.61 مليار جنيه.

    وسجلت مصر حتى مساء أمس الأربعاء 276 حالة وفاة بوباء "كوفيد-19"، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها.

    انظر أيضا:

    بوتين يعرض على رئيس هيئة الضرائب الفدرالية تولي منصب رئيس الوزراء
    بعد القبض على رئيس "الضرائب" المصرية... "الرقابة الإدارية" توجه نصيحة للعملاء
    الأردن يحسم الجدل حول فرض ضرائب أو رسوم على سعر مادة زيت الوقود
    الحكومة التونسية قد تضطر لفرض ضرائب استثنائية على الشركات بسبب كورونا
    مصر تنوي زيادة حصيلة الضرائب إلى قرابة التريليون جنيه
    الكلمات الدلالية:
    مشاهير, منوعات, أحمد حلمي, عمرو أديب, محمد هنيدي, رامز جلال, ضرائب
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مركز الأعمال موسكو-سيتي في وسط العاصمة موسكو
    موسكو 2020
    إذا توقفت الولايات المتحدة عن استيراد النفط السعودي، فسوف ينهار نظام النفط بأكمله
    ماذا لو توقفت أمريكا عن استيراد النفط السعودي؟
    المدفع الرشاش من العيار الثقيل ديغتياريوف-شباغين 1938 (دوشكا)
    المدفع الرشاش من العيار الثقيل "ديغتياريوف-شباغين" 1938
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك