ملايين تدخل خزينة الدولة... من تصدر قائمة دافعي الضرائب من الفنانين المصريين

كشفت تقارير مصرية عن قائمة لأبرز المشاهير من أصحاب المهن الحرة الذين قدموا إقراراتهم الضريبية عن دخلهم من أنشطتهم لعام 2019، وذلك رغم الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد حاليا نتيجة تفشي فيروس "كورونا" المستجد، وما تشهده من تخفيض للعمالة.

وحقق مركز كبار المهن الحرة الربط الضريبي المستهدف له بواقع 220 مليون جنيه، رغم الظروف الاستثنائية الراهنة بسبب "كورونا"، فيما حققت مأمورية ضرائب مهن حرة أول حصيلتها المستهدفة بواقع 100 مليون جنيه، بحسب صحيفة "المصري اليوم".

وتصدر الفنان الكوميدي المصري، محمد هنيدي ، قائمة المشاهير الذين سددوا المستحق عليهم من ضرائب للدولة عن 2019، بـ11 مليون جنيه، وهو الذي شارك في العام الماضي بمسرحية "3 أيام في الساحل" وبرنامج المسابقات "الحصن" الذي أذيع على على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى جانب تقديمه لإعلانات لإحدى شركات النقل الخاص.

وجاء الفنان المصري، رامز جلال، في المركز الثاني بالقائمة بـ7 ملايين جنيه، ولكنه لم يسددها حتى الآن، وفقا لما جاء في الصحيفة المصرية، وعرض له العام الماضي برنامجه للمقالب "رامز في الشلال" وفيلم "سبع البرمبة" في عيد الفطر.

أما الفنان المصري أحمد حلمي، فقد حل في المركز الثالث بسداده 6 ملايين جنيه، وعرض له في 2019 فيلم "خيال مآتة" خلال موسم عيد الأضحى، كما أنه قدم إعلانات تجارية لإحدى شركات المحمول.

وجاء الإعلامي المصري، عمرو أديب، في المركز الرابع بسداده ضرائب بلغت 4 ملايين جنيه، فيما سددت زوجته، الإعلامية المصرية، لميس الحديدي ضرائب 400 ألف جنيه.

وكان المركز الخامس من نصيب الفنان المصري، محمد رمضان بسداده 2 مليون جنيه، والذي يحفل سجله الفني لعام 2019 بالعديد من النشاطات الفنية، منها إحياء الحفلات الغنائية، وبطولته لمسلسل "زلزال" في شهر رمضان الماضي.

ويعرض لرمضان خلال شهر رمضان 2020 مسلسل "البرنس"، والذي أكد في لقاء له أنه الأعلى سعرا عند شرائه من القنوات التلفزيونية لعرضه.

وتنوي مصر زيادة حصيلة الضرائب إلى قرابة التريليون جنيه، بعد أن أظهر البيان التحليلي لمشروع موازنة السنة المالية 2020-2021 في مصر، أمس الأربعاء، أن وزارة المالية تستهدف زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 12.6%، مما هي عليه خلال العام الجاري المالي الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران.

وبحسب ما أوردته وكالة "رويترز"، فإن هذه الزيادة ستعني ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 964.77 مليار جنيه (61.45 مليار دولار). تبلغ القيمة المستهدفة للضرائب في مشروع موازنة السنة المالية الحالية 856.61 مليار جنيه.

وسجلت مصر حتى مساء أمس الأربعاء 276 حالة وفاة بوباء "كوفيد-19"، فيما وصل إجمالي الإصابات إلى 3659 حالة من ضمنهم 935 حالة تم شفاؤها.