سمية الخشاب ثاني ضحية مقلب فيفي عبده... فيديو

وقعت الفنانة المصرية سمية الخشاب ضحية في ثاني حلقات برنامج مقلب"خلي بالك من فيفي" الذي تقدمه فيفي عبده.

وظهرت الخشاب كثاني ضحايا الراقصة الاستعراضية، حيث بدأ المقلب بدخولها للفيلا التي توقع فيها فيفي ضحاياها .

ويسمع الضيوف في البداية صوت مفرقعات، ثم تدخل عليهم الخادمة لتقديم المشروبات فتسقط على الأرض، وتزعم أن جنا سكنها وتقوم بحركات غريبة بعدها يخرج عليهم أحد المشاركين في البرنامج مشتعلا.

هذا وشاركت الفنانة سمية الخشاب وفيفي عبده معا في عدة أعمال فنية على غرار مسلسل" كيد النسا" و"ياأنا يا أنتي" وغيرها.