ماذا قالت ميغان ماركل في أول لقاء إعلامي بعد الخروج من الملكية... فيديو

أدلت ميغان ماركل، زوجة الأمير البريطاني هاري، هذا الأسبوع، بلقاء إعلامي هو الأول لها بعد تخليها هي وزوجها عن صفتهما الملكية.

وتطرقت ميغان ماركل في اللقاء التلفزيوني الذي أذيع الاثنين، للحديث عن الأفيال وكيفية تفهمها لسلوكياتها، وذلك بمناسبة عرض خدمة البث "ديزني بلس" مؤخرا لفيلما وثائقيا عن الحيوانات، والذي تشارك فيه بالتعليق الصوتي لأحداثه.

وتم تسجيل المقابلة التلفزيونية مع ميغان ماركل في الصيف الماضي، لكن برنامج "غود مورننغ أمريكا" بثها الاثنين الماضي.

وفي المقابلة، عبرت "دوقة ساسكس" عن امتنانها للمشاركة في الفيلم الوثائقي "Elephants" (الأفيال)، آملة أن يتعلم المشاهدون منه كيف يتشابه البشر مع الأفيال في نواح عدة.

كما أنها اعتبرت نفسها محظوظة جدا لأنها تمكنت من الحصول على خبرة عملية مع الأفيال في موطنها الطبيعي.

وأضافت: "عندما تقضي وقتا في التواصل مع الحيوانات وجوانب أخرى من الحياة البرية، فأنت تدرك حقا أن لدينا دورا نلعبه في الحفاظ على سلامتهم".

وعن الأفيال قالت: "هذه المخلوقات مهيبة جدا وفي نفس الوقت حساسة ومترابطة للغاية".

ويمثل الفيلم أول عودة لميغان ماركل لهوليوود، بعد تخليها عن الحياة الملكية في شهر يناير/ كانون الثاني.

​وتقيم ميغان ماركل مع زوجها الأمير هاري وطفلهما آرتشي حاليا في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية.

وطرح فيلم "Elephants" عبر خدمة البث الرقمي "ديزني بلس" منذ 3 نيسان/ أبريل الجاري.

ويتتبع الفيلم عائلة فيل في رحلة على مسافة (1600 كيلومتر) عبر صحراء كالاهاري.

وانتهت مهام الأمير هاري وميغان ماركل الملكية الرسمية في شهر مارس/ آذار، بعدما أعلنا في شهر يناير/ كانون الثاني، تخليهما عن صفتهما الملكية والاستقلال ماديا بعيدا عن العائلة الملكية البريطانية.

واتفق الزوجان هاري وميغان ماركل، في شهر يناير مع الملكة إليزابيث، جدة هاري، على أنهما لن يواصلا عملهما كفردين في العائلة المالكة بعد إعلانهما المفاجئ عن رغبتها في السعي "لدور تقدمي جديد" يأملان تمويل نفسيهما من خلاله.