رقم قياسي ودموع و"شورت"... ماذا فعل محمد عبده بالبث المباشر

جذب الفنان السعودي، محمد عبده، اهتمام مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب حفله الغنائي المباشر الذي أحياه أمس الأربعاء من المنزل، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس "كورونا" المستجد.

وبخلاف أن الحفل حقق أرقاما قياسية وصلت إلى 151 ألف مشاهد، فإن لقطات أخرى من الحفل شهدت رواجا بين مستخدمي مواقع التواصل، ومنها ظهور محمد عبده في الحفل وهو مرتدي "شورت"، في مظهر لم يعتد عليه جمهوره من قبل.

وأشاد محبو الفنان السعودي بعفويته وبساطته خلال الحفل، وكذلك ممازحته لهم، عندما رد على سؤال أحدهم أنه يقضي يومياته داخل الحجر المنزلي في ثلاث ألفات وهي: "أكل أصحى أنام".

وفي المقابل، شهد الحفل لحظات حزينة عندما بكى محمد عبده على ما يمر به العالم جراء أزمة فيروس "كورونا" المستجد.

وقال متأثرا: "الإنسان لا يستطيع أن يذهب إلى صاحب توفي، يعزي، أو يقف على قبره، هذه الأشياء تحز في نفسي كثيار جدا"، وذلك قبل أن تنهال دموعه.

الفنان محمد عبده يبكي: هذه الأمور هي أكثر الأشياء التي أحزنتني في هذه الفترة#فيروس_كورونا_المستجد@Mohammed_Abdu pic.twitter.com/K6NJLzCLpy — ترند (@Trendnews) April 23, 2020

​ورصدت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أكثر من 1100 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ فيما سجلت البحرين 71 حالة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 1158 إصابة جديدة بوباء "كورونا"، ووفاة 7 أشخاص من تداعيات الإصابة بالفيروس.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات في السعودية بـ "كورونا" 13930 حالة؛ فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 121 حالة.

وسجلت المملكة 113 حالة تعافي، ما يرفع الإجمالي إلى 1925 حالة.