عصام الحضري يكشف عما ينقص محمد صلاح ويختار أفضل حارس مرمى في مصر... فيديو

كشف حارس مرمى منتخب مصر السابق لكرة القدم، عصام الحضري، عن رأيه في اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، وكذلك عن أسباب مغادرته النادي الأهلي.

وردا على سؤال في الحلقة الأولى من برنامج "شيخ الحارة والجريئة" من تقديم المخرجة إيناس الدغيدي، اليوم الخميس، على فضائية "القاهرة والناس"، عما إذا كان محمد صلاح هو اللاعب الأفضل في تاريخ مصر، أجاب الحضري إنه ينقصه أمر واحد فقط.

وقال الحضري: "محمد صلاح حقق الكثير من البطولات، وهو لاعب على أعلى مستوى، وقدوة لأي شخص في العالم، لكنه غير متكامل".

وتابع موضحا أن الإنجاز الوحيد الذي ينقص محمد صلاح هو تحقيقه بطولة قارية لمنتخب بلاده مصر، متمثلة في بطولة كأس أفريقيا.

وعندما لاحظت مقدمة البرنامج إيناس الدغيدي أن الحضري يماطل في الإجابة إذا كان يؤيد أم لا أن محمد صلاح هو اللاعب الأفضل في مصر، أجاب بالإيجاب.

وقال عصام الحضري في البرنامج إن المدرب، مانويل جوزيه، ورئيس النادي الأهلي هما السبب في مغادرته له، معربا عن ندمه على ذلك القرار.

وأكد أنه على استعداد تام لدخول النادي الأهلي، ولم يمنعه أحد من ذلك لأنه عضو به.

واختار عصام الحضري حارس مرمى الأهلي، محمد الشناوي، كأفضل حارس مرمى حاليا في مصر.