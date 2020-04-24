شاهد... كيف احتفل محمد صلاح بقدوم شهر رمضان... صورة

نشر لاعب نادي ليفربول الإنجليزي ونجم المنتخب المصري محمد صلاح، صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة حلول شهر رمضان.

ويظهر محمد صلاح في الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك"، وهو يعلق الزينة داخل منزله احتفالا بشهر رمضان.

وكانت معظم الدول قد أعلنت، أمس، أن اليوم الجمعة 24 أبريل/نيسان هو أول أيام شهر رمضان.

يذكر أن محمد صلاح كان قد شارك في 26 مباراة هذا الموسم مع ليفربول في بطولة الدوري، وفي 8 مباريات ببطولة دوري أبطال أوروبا، ومشاركتين في كأس العالم للأندية، وواحدة بالسوبر الأوروبي، سجل خلالها 20 هدفا، وصنع 9 تمريرات حاسمة.

وكان قد تم تعليق الدوريات الأوروبية كافة بسبب تفشي فيروس كورونا في عدد كبير من دول العالم.

ويبتعد ليفربول في صدارة المسابقة، بـ25 نقطة عن وصيفه مانشستر سيتي، حيث اقترب بشدة من حصد لقب البريميرليج، للمرة الأولى منذ 30 عامًا، لكن الدوري لن يُستكمل إلا إذا أصبح الوضع آمنا.

يذكر أن مباريات الدوري الإنجليزي عُلقت، لمساعدة الحكومة البريطانية في حملتها للحد من الاختلاط بين الأفراد خلال الفترة الحالية، دون تحديد موعد لاستئناف النشاط حتى الآن.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "وباء عالميا"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول ‏كبيرة ‏بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية، ‏تنوعت ‏من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق ‏بكاملها، ‏وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.