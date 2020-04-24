دراسة تكشف الفيتامين الواجب تناوله خلال نظام العزل الذاتي

كشفت دراسة أجراها علماء في هيئة الصحة الوطنية البريطانية عن الفيتامين الواجب تناوله لتقوية المناعة في ظل تفشي فيروس كورونا المستحد المسبب لمرض "كوفيد -19"

ووفقا للدراسة التي نشرت على صحيفة "الإندبندنت" البريطانية نصح الخبراء بتناول 10 ميكروغرام من "فيتامين د" يوميا خاصة للأشخاص الملازمين داخل منازلهم، في ظل استمرار فرض حظر التجوال والحجر الصحي، للحد من الوباء.

وأوضحت اختصاصية أغذية في لندن أليسون تيدستون أنه نظرًا لأن الأشخاص يقضون الكثير من الوقت في المنزل ولا يتعرضون لأشعة الشمس المباشرة يصبح لديهم نقص في فيتامين "د" المسؤول عن امتصاص الجسم للكالسيوم والفوسفات، والذي يؤثر بشكل مباشر على حالة العظام والأسنان والعضلات.

كما لفت الخبراء إلى ضرورة الإكثار من تناول صفار البيض واللحوم الحمراء والأسماك الدهنية والكبد وحبوب الإفطار الغنية "بفيتامين د".

وأعلنت السلطات الصحية في بريطانيا، اليوم، عن تسجيل 616 حالة وفاة جديدة بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد-19)، ليرتفع بذلك ضحايا المرض داخل المستشفيات إلى 18 ألف و738 شخصا.