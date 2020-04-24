لأول مرة في تاريخ ولاية مينيسوتا الأمريكية يتم رفع الأذان للصلوات الخمس... فيديو

ونشرت وكالة أنباء "شهاب" الفلسطينية، مقطع فيديو لرجل دين يقوم برفع الأذان في أحد شوارع ولاية مينيسوتا الأمريكية، وكتبت: "لأول مرة في تاريخ ولاية مينيسوتا الأمريكية يتم رفع الأذان للصلوات الخمس خلال شهر رمضان المبارك وسط ترحيب من أهالي المدينة غير المسلمين".

لأول مرة في تاريخ ولاية مينيسوتا الأمريكية يتم رفع الأذان للصلوات الخمس خلال شهر #رمضان المبارك وسط ترحيب من أهالي المدينة غير المسلمين pic.twitter.com/B8MGhAdttk — وكالة شهاب (@ShehabAgency) April 24, 2020

​ووجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم أمس الخميس، رسالة إلى المسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وقال ترامب في رسالته، التي نشرت على الموقع الرسمي للبيت الأبيض، "أتمنى لجميع المسلمين، سواء في الولايات المتحدة أو في جميع أنحاء العالم، شهر رمضان مبارك".