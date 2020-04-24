انتقادات للمخرج الكويتي أحمد الشليان بعد وصفه لوافدين بالهمجيين...فيديو

أثار تعليق للمخرج والفنان الكويتي أحمد الشليان على تزاحم الوافدين في موقع لتوزيع المواد الغذائية ووصفهم بالهمجيين، موجة انتقادات كبيرة من المتابعين.

وقال الشليان إنه شاهد مقطع الفيديو لوافدي منطقة المهبولة في مدينة الأحمدي جنوبي الكويت، متسائلا: "كيف وصل هؤلاء (أي الوافدين) إلى هذه الهمجية".

وأوضح أنهم "مجموعة من الجنسيات المختلفة، ووصلوا إلى الهمجية"، ثم زعم أن "من الوافدين من قام بالاعتداء على رجال الداخلية".

View this post on Instagram المخرج والفنان الكويتي #احمد_الشليان ينتقد الوافدين 🤔 A post shared by ✨🌟نجوم اليوم🌟✨ (@starstodays) on Apr 23, 2020 at 3:45pm PDT

وأثارت تصريحات الشليان جدلا بين ناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نفى ناشط يدعى "سعد الشمري" ادعاء "الشليان" بقيام وافدين بالاعتداء على رجال أمن.

المهبوله هجموا على الشرطة غير عماله ناس تبي دوس pic.twitter.com/W3MtLuBYrh — ابو عبدالله المطيري (@abAbdullamutair) April 22, 2020

يذكر أن الفنانة الكويتية حياة الفهد سبق وأثارت جدلا وغضبا واسعا إعلاميا، عقب خروجها في تصريحات بمداخلة في برنامج تلفزيوني، طالبت بطرد الوافدين من بلدها، لتبرر لاحقا أنها قصدت في تصريحاتها "العمالة السائبة".