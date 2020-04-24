شاهد... محمد رمضان ينشر فيديو قديم لعمر الشريف ويوجه رسالة له

شارك الفنان المصري محمد رمضان متابعيه بفيديو قديم للفنان العالمي الراحل عمر الشريف، متحدثا عن ذكرياته لهذا المقطع وموجها له رسالة.

ونشر رمضان عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، مقطع فيديو استعاد من خلاله ذكريات المداخلة الهاتفية التي مدحه من خلالها الفنان الراحل عمر الشريف، في أحد البرامج التلفزيونية.

وقال: "النجم العالمي عمر الشريف لن أنسى إشادتك ولا دعمك المعنوي لي منذ صغري".

وأضاف: "في 2007 كان عمري 19 سنة وذهبت إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون يومها بأتوبيس هيئة النقل العام".

وتابع: "كنت أستغرب رؤيتك لمستقبلي وإيمانك بموهبتي أستاذي الغالي".

كما وجه رمضان للفنان الراحل رسالة، قائلا: "أهديك كل نجاح حققته وسوف أحققه إن شاء الله، الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته بحق هذه الليلة المباركة".

يشار إلى أن محمد رمضان يشارك في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "البرنس".

مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، وأحمد زاهر، وإدوارد، ومحمد ‏علاء، ومحمد حاتم، ونور اللبنانية، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامي، وسلوى عثمان، ورحاب الجمل، ومروة الأزلي، ومن تأليف ‏وإخراج محمد سامي‎.

وتدور أحداث المسلسل في إطار الدراما الاجتماعية حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" يجسد شخصيته محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ 6.