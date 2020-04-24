تلغرام يعلن وصول عدد مستخدميه إلى 400 مليون

أعلنت شركة تلغرام، اليوم الجمعة، أن عدد مستخدمي مانسجر تلغرام ازداد خلال عام بـ33 في المئة ليصل إلى 400 مليون شخص.

موسكو- سبوتنيك وجاء في بيان الشركة: "تلغرام جمع 400 مليون مستخدم شهري مقارنة بـ 300 مليون منذ عام".

وأضافت الشركة بأن كل يوم هناك مليون ونصف مستخدم جديد يسجلون في ماسنجر، مشيراً إلى أن الخواص مثل المجلدات والتخزين السحابي وإمكانية التشغيل على الكمبيوتر، تجعل تلغرام مثالياً لأهداف العمل والدراسة عن بعد.

وحول أهداف الشركة المستقبلية، أشارت الشركة إلى أن العالم أصبح بحاجة لأداة اتصال آمنة عبر الفيديو، موضحاً بأن الشخص، في الوقت الحالي، يختار أحد خيارين: إما آمن، إما صالح للاستخدام، ولا توجد أداة تجمع الصفتين معا.

ومن الجدير بالذكر أن الهيئة الفدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات كانت قد بدأت بحجب خدمة تلغرام في روسيا في أبريل/ نيسان 2018 بسبب رفض الشركة تقديم المعلومات اللازمة لفك شفرة مراسلات مستخدمي ماسنجر.

وتمكن تلغرام من التغلب على الحجب بطرق تقنية ما سمح للمستخدمين بمواصلة استخدام الخدمة من دون أي عوائق ودون الحاجة لاستخدام أي وسائل إضافية لفك الحجب.

وفي أبريل 2020، حضر نواب مجلس الدوما الروسي مشروع قانون لإنهاء حجب تلغرام، مبررين ذلك بأن مواصلة "الحجب المُعلن" لن يضر بتطور ماسنجر بل يضر بهيبة الدولة.