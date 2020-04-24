بعد 13 يوما فقط... والدة نيمار تنفصل عن صديقها

بعد أن أثارت حالة من الجدل قبل أيام بإعلانها الارتباط بشاب يصغرها بـ29 عاما، أعلنت والدة النجم البرازيلي، نيمار، انفصالها عن الشاب البالغ من العمر 23 عاما.

بعد 13 يوما فقط من إعلان العلاقة بينهما، قررت نادين سانتوس والدة المهاجم البرازيلي نيمار لاعب باريس سان جيرمان، الانفصال عن صديقها الشاب تياجو راموس.

والدة نيمار أثارت حالة من الجدل مطلع شهر إبريل/نيسان الجاري، بعد إعلانها الارتباط بالشاب البالغ من العمر 23 عاما.

Посмотреть эту публикацию в Instagram O inexplicável não se explica, se vive... ❤️ Публикация от Nadine Gonçalves (@nadine.goncalves) 11 Апр 2020 в 3:49 PDT

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" فإن العلاقة انتهت، بعد اكتشاف والدة نيمار معلومات جديدة عن صديقها دفعتها لهذه الخطوة.

حيث علمت نادين بميول صديقها الجنسية، حيث سبق قيامه بعلاقات عاطفية مع نساء ورجال كذلك منهم طباخ نيمار الخاص، وهو الأمر الذي لم تتقبله صاحبة الـ52 عاما.

ونشرت "ماركا" تصريحات لإيرينالدو أوليفر صديق تياجو السابق، حيث قال خلالها:"تياجو شخص لطيف جدا وقد كان دائما ثنائي الميول الجنسية، ويحب الارتباط بالنساء الأكبر سنا منه".